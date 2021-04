El actor de Lucius Malfoy, Jason Isaacs, confiesa la razón por la que ha arruinado 'Harry Potter' a sus hijos

Jason Isaacs, conocido por toda una generación por su papel como Lucius Malfoy en 'Harry Potter', siempre ha mostrado guardar un gran cariño a la saga. El intérprete apareció por primera vez en Hogwarts en 2002, en la película de 'Harry Potter y la cámara secreta', como el padre de Draco Malfoy y trabajador del Ministerio de Magia.

El intérprete además tiene una gran relación con su hijo ficticio, Tom Felton, y han protagonizado algunas reuniones que han enamorado a los fans. Ahora Jason ha hecho una confesión sobre el mundo mágico y cómo ha afectado a su propia familia.

En una reciente entrevista para la BBC, Jason Isaacs admitió que ha "arruinado" las películas para sus hijos porque estos no quieren verlas por la presencia de su padre. "Oh, Dios, no, mis hijos no ven nada en lo que salgo, se lo arruiné", contaba.

A pesar de ser conocido por su papel en 'Harry Potter', Jason ha protagonizado otras muchas películas las cuales, admite, sus hijos tampoco han visto. "Prefieren comerse los dedos de los pies antes que ver cualquier cosa en la que salga papá", bromeaba.

Al parecer el actor se preocupa de haber fastidiado la infancia de sus hijos, ya que 'Harry Potter' es parte fundamental del crecimiento de muchas generaciones. Al actor le da pena que los pequeños no las puedan disfrutar por su presencia en ellas. No obstante menciona también que a pesar de no querer ver a su padre en la pantalla los libros les encantan.

Lucius Malfoy no olvida 'Harry Potter'

El próximo 11 de abril Isaacs va a presentar para la Cruz Roja Británica un juego evento gratuito sobre 'Harry Potter' en el que estarán algunos de sus compañeros y habrá recompensas. A pesar de no ser algo importante, cuenta que es principalmente para entretener a las familias. "Es solo para tener algo más que hacer un domingo por la noche. Algo gracioso que une a la familia", mencionó al medio.

En el juego habrá numerosos desafíos. Jason asegura que hay cosas en el juego que solo él las conoce. "Habrá algunas cosas que nadie podrá saber porque solo yo las conozco, cosas detrás de escena y algunas cosas que simplemente son divertidas".

