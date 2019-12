Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, mantuvo recientemente una sesión de preguntas y respuestas en la Academia de Cine de Nueva York, donde además de confirmar quién es para él el personaje más poderoso del MCU, habló de los paralelismos entre 'Harry Potter' y su propio universo.

Así, Feige ha revelado una inesperada influencia de la franquicia cinematográfica de Warner Bros. creada a partir de las novelas de J.K. Rowling que ha contribuido a Marvel.

"Nunca he leído los libros de 'Harry Potter', mis hijos aún son pequeños y no los han leído tampoco, pero fui a ver cada fin de semana de estreno de una de las películas de 'Harry Potter'. Las vi y las disfruté y luego las olvidé y no pensé nuevamente en ellas hasta que salió la siguiente película. Y esas películas estaban bien hechas porque podía seguirlo todo. Podía seguirla, aunque de vez en cuando pensaba '¿quién es ese?', pero en su mayor parte las pude seguir sin problemas. Ahora, si hubiera visto cada película diez veces, o hubiera leído todos los libros, seguro que hay docenas de otras cosas de las que me daría cuenta y agradecería, pero no me impedieron experimentar su narrativa como una historia pura".

"De esta manera, esta característica de la saga 'Harry Potter' inspiró a Marvel. "Así que intentamos que si los huevos de Pascua o las referencias que contamos van a impedir a la gente que no está muy puesta al día entender quién es esa persona o qué está pasando, entonces nos echamos atrás", concluyó Feige.

