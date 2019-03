Los 'supervivientes' al maratón de Harry Potter acudirán al preestreno de 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos'

Los potterheads han podido disfrutar de una experiencia única en Madrid: la proyección en pantalla grande de las 8 películas que componen la saga Harry Potter en modo maratón.

Al término de la proyección, los valientes fans que han aguantado durante toda la noche han recibido una gran noticia: podrán asistir al único preestreno de 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos' que se hará en España, el próximo 17 de noviembre.

¿No has podido ir al evento organizado por Warner Bros. en Madrid? No te preocupes, en Atresmedia hemos pensado en ti y durante este mes podrás ver la saga completa en laSexta y Neox. Si quieres estar al tanto de todo, no te olvides de visitar nuestro especial Noviembre mágico.