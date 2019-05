El gigantesco patronus en el cielo de Wizarding World de Harry Potter que te dejará sin habla

El parque temático The Wizarding World of Harry Potter ha añadido este año una de las adiciones más mágicas de su programación, el espectáculo 'Dark Arts at Hogwarts Castle'.

Durante esta performance se revela un elaborado espectáculo de luces y figuras sobre el Castillo de Hogwarts, para terminar con un ciervo gigante, el Patronus de Harry, en el cielo del parque.

Al final del vídeo puedes ver el espectacular juego de luces y la emoción de los fans al descubrir la imagen. La magia detrás del espectáculo se debe al trabajo de cientos de drones y una organización que combina tecnología y coreografía, como ha revelado el director de producción de entretenimiento del parque, Stephen Siercks.

¿No te dan ganas de salir a gritarle 'Expecto Patronum' al cielo?

