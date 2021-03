Neville Longbottom supuso su debut como actor y le estará eternamente agradecido. Pero Matthew Lewis, que ahora tiene 31 años, siente también cierta frustración por el personaje.

Y no es que le guarde rencor alguno, sino que no entiende por qué mucha gente piensa que no ha vuelto a trabajar desde entonces. Si echamos la vista atrás, Lewis dio vida a Neville entre los años 2001 y 2011 en la saga de 'Harry Potter'. Con los años Lewis se consiguió ganar el corazón de muchos potterheads con su atolondrado personaje, que en numerosas ocasiones hizo las veces de alivio cómico en las películas.

Recientemente el actor ha participado en el podcast del también actor Michael Rosenbaum, 'Podcast Inside of you', y ahí se ha abierto en canal sobre sus sentimientos hacia Neville Longbottom y cómo ha sido su carrera en los años posteriores, llegando a afirmar que "no he sido él desde hace 10 años". Puedes leer sus declaraciones al completo en el vídeo de arriba.

Cierto es que la carrera de Matthew Lewis nunca ha parado desde que debutó como actor siendo aún un niño, y destacan en su filmografía películas como "Yo ante de ti" o series como 'Ripper Street' y 'Bluestone 42'.

