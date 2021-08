"Era muy cínica": Emma Watson, sobre las dudas que tuvo al final de la saga 'Harry Potter'

'Harry Potter' fue unos de los grandes éxitos en la gran pantalla con una magnífica adaptación del mundo mágico creado por J.K. Rowling al cine. A pesar de la fantástica acogida que tuvo cada una de las ocho entregas, estas no se libraron de la polémica y el problema reside en el número de películas.

Si bien es cierto que J.K. Rowling tan solo escribió siete libros del chico que sobrevivió, en el cine se tomó la decisión de dividir en dos el último libro. Esto fue muy polémico y muchos pensaban que era una elección basada en sacar hasta el último céntimo por esta saga. De hecho hasta la propia Emma Watson estaba de acuerdo con esta teoría: "Al principio, honestamente, pensé, 'Oh dios mío', porque cuando se anunció aún estábamos con la sexta película", contó la actriz en Collider.

Y continúa: "En ese momento estaba, 'Oh dio mío, tres películas más'. Estaba tan agobiada, pensaba que era demasiado. Estaba en plan, '¿Esto es un sacadineros?' Era muy cínica y dudaba mucho sobre esta decisión. Siendo honesta, no me impresionó de forma inmediata".

Pero más adelante Emma Watson terminó por pedir explicaciones y parece que era más que necesario dividir el libro en dos partes: "Pero después pensé sobre ello y hablé con David, los productores y me dijeron, 'Mira, no hay forma de que lo metamos todo en una sola película, no sería como en el libro".

"Ni siquiera estamos seguros de que se pueda llamar Reliquias de la muerte porque no sabemos si podemos meter esa parte de la historia porque nos hemos centrado en conseguir los horrocruxes y destruirlos. Tal vez tenga que tener un nombre diferente, sería una locura' Y dije, 'Bueno, bien'", explica Emma.

Y termina contando: "En el momento en el que vi la lógica detrás de esa decisión me di cuenta de que esa era la forma en la que tenia que hacerse. Así que sí, tenía todo el sentido del mundo y estuve detrás de ello. Aunque es verdad que al principio tenía mis dudas".

