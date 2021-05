Emma Watson estalla y se pronuncia sobre los rumores con su vida sentimental y su carrera

Emma Watson es una de las actrices más queridas de su generación. La protagonista de 'Harry Potter' siempre ha intentado mantener su vida privada alejada de Hollywood y de los focos cuando no está trabajando.

Aunque últimamente Watson se ha tomado un respiro en cuanto a los rodajes, la actriz ha sido protagonista de muchas noticias en los últimos tiempos debido a su relación con su novio, Leo Robinton, con quien se ha llegado a rumorear que estaba prometida. Puedes ver todos los detalles sobre él en el vídeo de arriba.

Además, también comenzaron a circular noticias que aseguraban que Emma estaba centrada en su nueva vida con él y no tenía intención de volver a la actuación, algo que ya aclaró su representante.

Ahora la actriz de Hermione Granger ha dicho basta con las especulaciones y ha reaparecido en su cuenta de Twitter para mandar un claro y contundente mensaje a sus fans.

"Queridos Fans, los rumores sobre si estoy prometida o no, o si mi carrera está "durmiente" o no, son formas de crear clicks cada vez que se revela si son verdad o no", declara.

"Si tengo noticias - Prometo que las compartiré con vosotros", asegura en una segunda publicación.

"Mientras tanto por favor no asumáis ninguna noticia de mí, simplemente estoy pasando la pandemia silenciosamente al igual que la mayoría de gente. Fracasando al intentar hacer pan (!), preocupándome por mis seres queridos y dando lo mejor de mí para no expandir un virus que aún afecta a tanta gente", continúa.

"Os mando mucho amor, espero que estéis bien y tan felices como se pueda en estos tiempos extraños. Y de nuevo, gracias a todos por trabajar tan duro para mantenernos bien y a salvo", termina.

La carrera de Emma Watson

Desde que terminó su viaje en la saga mágica de 'Harry Potter', Emma Watson no ha parado de trabajar y ha estado centrada en elegir proyectos muy cuidadosamente.

La hemos podido ver en títulos como 'Las ventajas de ser un marginado', el remake de 'La bella y la bestia' y, su última película, 'Mujercitas', en 2019.

Ya durante la promoción de la película, con un reparto estelar, se comentó mucho la ausencia de Watson en la gira. Desde entonces la actriz ha mantenido un perfil bajo tanto en su carrera como en su vida privada, algo que siempre ha sido una prioridad para ella hasta el punto de negarse a hacerse fotos con fans por motivos de seguridad.

