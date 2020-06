Cierto es que ya en las novelas J.K. Rowling dejaba entrever que Tía Petunia no había sido nunca el colmo de la amabilidad, y menos con lo que tuviera que ver con su hermana Lily o su sobrino. Pero seguro que alguna vez te has preguntado de dónde venía tanto odio de todos los Dursley hacia Harry Potter. ¿Todo no podía estar propiciado por la envidia, verdad?

Pues no, y la respuesta claramente parece ser que el origen de la maldad de los Dursley procede de Voldemort. Sí sí, como lo lees. Y lo cierto es que una vez que lo piensas, todo cobra mucho sentido. Te contamos en qué consiste esta teoria que encaja a la perfección en el vídeo de arriba.

Seguro que te interesa:

La verdadera razón por la que a Harry Potter le afectaban los dementores más que a nadie