"Pensaba que me iban a despedir todos los días": Chris Columbus relata lo mal que lo pasó dirigiendo 'Harry Potter y la piedra filosofal'

La tarea de Chris Columbus como primer director de la saga del Universo Mágico de 'Harry Potter' no era tarea sencilla, y que él tuvo el encargo de diseñar cómo sería visualmente todo. Si algo salía mal en esa primera película, el resto de la franquicia podría no haber triunfado como lo hizo.

Lo cierto es que, visto desde esa perspectiva, nadie querría haber estado en su lugar, ¿verdad? Lo cierto es que Chris Columbus cumplió con creces, ofreciéndonos una película maravillosa. Pero sufrió lo suyo para hacerlo.

En una entrevista reciente para Collider con motivo del estreno de su nueva película para Nextflix, 'Las crónicas de Navidad 2', ha hablado sobre ello:

"La realidad es que la presión del mundo estaba sobre nosotros, y sobre mí, en particular, porque sabía que si arruinaba esto, todo terminaría. No puedes arruinar este libro. Así que tenía que ir al set todos los días con una especie de visión de túnel en términos de no pensar en lo que había en el mundo exterior, y eso era mucho más fácil hace 19 años antes de que Internet explotara".

Y es que aunque parezca increíble la película acaba de cumplir 19 años, y Daniel Radcliffe, Tom Felton y muchos de sus actores han hecho recientemente un reencuentro del que te contamos todos los detalles en el vídeo de arriba.

El director de cintas tan queridas y recordadas como 'Solo en casa' o 'Señora Doubtfire' tuvo graves problemas de ansiedad durante el rodaje, como él mismo cuenta: "La primera película estuvo llena de ansiedad para mí. Las primeras dos semanas pensaba que me iban a despedir todos los días. Todo se veía bien, pero pensaba que si hacía algo mal, si la cagaba, me echaban. Y eso fue intenso".

