La autora de 'Harry Potter' J.K. Rowling se caracteriza por ser muy activa en redes sociales. Recientemente se ha visto envuelta en polémica por unos comentarios que han sido calificados de transfobia. Todo comenzó a raíz de su comentario de un artículo sobre el COVID-19 y Black Lives Matter que hablaba sobre "gente que menstrúa", a lo que ella irónicamente intentaba enseñarles la palabra 'mujeres', lo que generó críticas por su opinión de género.

Miles de fans de 'Harry Potter' se han posicionado en el debate, que se ha vuelto viral en cuestión de horas, y ahora Daniel Radcliffe, protagonista de la famosa saga, ha escrito una poderosa carta al respecto que puedes leer al completo aquí.

"Soy consciente de que ciertos medios probablemente quieran pintar esto como una pelea entre J.K. Rowling y yo mismo, pero realmente no es de lo que va esto, ni lo que importa ahora mismo. Aunque Jo es incuestionablemente responsable por el curso que ha tomado mi vida, como alguien que ha tenido el honor de trabajar y continúa contribuyendo con The Trevor Project durante la última década, y un simple ser humano, me siento obligado a decir algo en este momento.

Las mujeres transgénero son mujeres. Cualquier declaración de lo contrario borra la identidad y dignidad de la comunidad transgénero y va contra todos los consejos aportados por las asociaciones de profesionales de la salud que tienen mucho más conocimiento en este tema que Jo y yo mismo. Según The Trevor Project, el 78% de la juventud transgénero y no binaria reportaron haber sido objeto de discriminación debido a su identidad de género. Está claro que necesitamos hacer más para apoyar a la gente transgénero y no binaria, no invalidar sus identidades, y no causarles más daño.

Aún estoy aprendiendo a ser un mejor aliado, y si quieres unirte a mí en el aprendizaje sobre identidades transgénero y no binarias puedes echar un vistazo a la Guía para Ser un Aliado para la Juventud Transgénero y No binaria de The Trevor Project. Es un recurso introductorio educacional que cubre una amplia variedad de temas, incluyendo las diferencias entre sexo y género, y comparte las mejores prácticas para apoyar a la comunidad.

A toda la gente que ahora siente que su experiencia de los libros se ha visto empañada o disminuida, lo siento profundamente por el dolor que estos comentarios os han causado. Espero de verdad que no perdáis por completo lo más valioso de estas historias para vosotros. Si estos libros te enseñaron que el amor es la fuerza más poderosa del universo, capaz de superar cualquier cosa; si te enseñaron que la fuerza se encuentra en la diversidad, y que las ideas dogmáticas de pureza llevan a la opresión de grupos vulnerables; si crees que un personaje en particular es trans, no binario o de género fluido, o que es gay o bisexual; si encontraste cualquier cosa en estas historias que se quedó contigo y te ayudó en algún punto de tu vida - entonces eso queda entre tú y el libro que leíste, y es sagrado. Y en mi opinión nadie puede tocar eso. Significa lo que significa para ti, y espero que estos comentarios no manchen eso demasiado.

Siempre con amor,

Dan".

Seguro que te interesa

J.K. Rowling lo explica: La habilidad mágica de Draco Malfoy (Tom Felton) que resultó ser la gran debilidad de Harry Potter