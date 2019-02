La respuesta definitiva: Daniel Radcliffe confiesa cuál es su película favorita de 'Harry Potter'

Sabemos que 'Harry Potter' es una de las mayores sagas cinematográficas de los últimos tiempos que cuenta con millones de seguidores repartidos por todo el mundo. Y, como todo buen fan, todos tenemos cierto cariño a alguna película en concreto, aunque a veces nos neguemos a aceptarlo.

Pues esto mismo le ocurre a Daniel Radcliffe que, de las ocho películas que ha protagonizado de la saga mágica, tiene UNA que es su favorita. Pero... ¡cuidado!, puede que su respuesta no te guste ya que no ha dejado indiferente a nadie.

El protagonista ha participado en el programa Wired, cuyo contenido consiste en contestar a las preguntas más buscadas por la gente en Google sobre este actor en concreto y claro, la primera que le hicieron tenía que estar relacionada con el papel que catapultó a la fama.

"Me encanta la última, pero también me encanta la quinta. Sé que no es la favorita de mucha gente, me doy cuenta. Me encanta por la relación entre Harry y Sirius, y tienes mucho Gary Oldman en esa película. Fue mi favorita. Probablemente también en el rodaje. Nos lo pasamos muy muy bien haciéndola. Quinta o séptima, segunda parte", revelaba Radcliffe.

¿Te esperabas que 'Harry Potter y la Orden del Fénix' fuese su película favorita de todas las de 'Harry Potter'? ¿Y la tuya cuál es? También podríamos incluir las dos de 'Animales Fantásticos'... ¿no?

