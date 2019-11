Antes de ser Batman o Edward Cullen, Robert Pattinson fue a Hogwarts y formó parte del universo 'Harry Potter'. Su papel fue breve pero inolvidable en 'El Cáliz de Fuego' cuando solo tenía 18 años.

Más tarde con 'Crepúsculo' su vida cambiaría para siempre, pero el actor asegura que se lo debe todo a 'Harry Potter' y que nunca ha estado en un mejor ambiente de rodaje. Así lo ha contado en el podcast HFPA In Conversation.

"Fue un ambiente muy agradable. Incluso comparado con todas las películas que he hecho desde entonces, era muy protector. La manera en que se trataba a los niños... En 'Harry Potter' estaban en el cole y trabajando a la vez".

"Me sentí rodeado de amabilidad y familia, y el tour promocional fue increíble. Recuerdo ir a Tokyo por primera vez, y estaba sentado en mi habitación con las vistas de la ciudad y pensar, '¿cómo ha ocurrido esto?'. Me gustó mucho esa película... No sería actor si no fuera por ella", asegura el actor, que es consciente de que el mundo mágico cambió su vida.

