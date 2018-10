¿Cansado de 'Harry Potter'? Daniel Radcliffe desmiente tajantemente la conexión con el mundo mágico en su nuevo trabajo

Aunque siempre será recordado como El Niño Que Vivió, lo cierto es que Daniel Radcliffe ha demostrado con una carrera muy diversa que tiene mucho más que demostrar.

El actor se encuentra haciendo la obra de teatro 'The Lifespan of a Fact' en Broadway, donde un armario sospechosamente pequeño ha revolucionado a los fans... y él sin enterarse.

En la escena en cuestión Radcliffe abre una puerta bajo las escaleras y encuentra un pequeño armario, que guarda cierto parecido con el original en el que vivió en el número 4 de Privet Drive en el principio de 'Harry Potter'.

Aunque los fans han visto rápidamente este guiño, el actor ha confesado a Vulture que él no se había parado a pensarlo.

"No lo había visto para nada, hasta que la gente me lo dijo. Siempre me pierdo estas cosas, la verdad es que no pienso en ello. (...)

El otro día alguien, en la puerta del escenario, me preguntó '¿es una referencia Potter intencionalmente?' ¡No! No me puse en plan, 'Constrúyeme una puerta en este set para que haga una broma sobre Potter'.

Anoche hubo reacciones, y yo estaba en plan, 'oh no, es la gente pensándose que es Potter'. Casi hubo una ronda de aplausos. Pensé en ese momento que tengo que encontrar una forma diferente de interpretar ese momento, no puedo animarlos a eso".

Sin embargo, parece que es más bien una cuestión de despiste o de la imaginación hiperactiva de los fans.

"Es bonito, esa es la cosa. Tengo esta costumbre de no ver referencias. Hice una película sobre Allen Ginsburg, y la primera escena era él bailando con una escoba. Solo estaba barriendo. Y la primera pregunta que me hizo la prensa fue, '¿pensaste en Harry Potter en la primera escena saliendo con gafas y una escoba?' y yo dije 'no, no lo hice, ¡pero a lo mejor debería!'".