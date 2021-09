'Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore': ¿A qué oscuros misterios hace referencia el título?

La franquicia de 'Harry Potter' es una fuente inagotable de historias y, aunque despedimos la famosa saga hace años, el mundo mágico continúa y así llegó 'Animales Fantásticos', una precuela ambientada muchos años antes de los eventos de las películas de Daniel Radcliffe y compañía.

Hasta el momento hemos tenido dos entregas de 'Animales Fantásticos' y la tercera parte está en camino. Esta nueva película se ha enfrentado a varios obstáculos en su camino, pero por fin va tomando forma y Warner Bros. ha anunciado el título oficial, que será 'Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore' y para alegría de los fans adelantaba el estreno, de julio al 15 de abril de 2022.

Pero vamos a lo importante, ¿a qué haría referencia 'Los secretos de Dumbledore'? Este título ha generado muchas especulaciones por parte de los fans de la saga, ya que no por nada el personaje es de los más fascinantes y misteriosos que ha creado J.K. Rowling.

Una de las grandes revelaciones de 'Animales Fantásticos: Los crímenes de Grindelwald' fue descubrir que el poderoso y joven Credence era, en realidad, el hermano menor de Albus Dumbledore, Aurelius. A partir de aquí las dudas empiezan a surgir y muchos creen que esta tercera entrega se centrará en la historia de la familia Dumbledore.

El hecho de que Credence sea un hermano de Albus cambia todo lo que los fans creían saber sobre el director de Hogwarts, aunque una parte muy intrigante y desconocida del mundo mágico siempre ha sido lo que ocurrió con la familia Dumbledore y en especial con la muerte de su hermana menor, Ariana. Por lo que ya tendríamos el primer y gran secreto. Dumbledore y Grindelwald, amigos, rivales, ¿amantes?, tuvieron una relación turbulenta en su juventud, y una fuerte pelea entre ellos terminó supuestamente con la vida de Ariana en el fuego cruzado. Aunque muchos potterheads creen que hay más de la historia desde la llegada de 'Animales Fantásticos', que introdujo a los obscurials, y parecía encajar a la perfección con lo que ocurría con la menor de los Dumbledore.

Por otra parte, estaría la incógnita de en qué momento de la vida de Kendra y Percival Dumbledore, sus padres, pudieron tener a otro hijo en secreto que casualmente acabaría siendo intercambiado con Corvus Lestrange, y no criado por ellos. Algunas teorías apuntan a que se trate de un hermanastro, y no fruto de ambos padres. Por no hablar de que el gran interés mostrado por Albus en esta saga para salvar a Credence parecería indicar que conoce el parentesco entre ellos, al igual que Grindelwald, por lo que también sería un enorme secreto.

Por otro lado, encontramos la historia de Albus y Grindelwald, una historia de la que hemos conocido pinceladas a través del tiempo y que se reveló en la anterior entrega que había hecho un pacto por el cual no podía enfrentarse a él, otro de los secretos del bueno de Dumbledore. Además, qué ocurrió realmente en la pelea cuando se separaron y cómo fue su duelo final son grandes incógnitas que 'Animales Fantásticos' promete desvelar.

A pesar de todas las incógnitas que tenemos, J.K. Rowling ha prometido que con la tercera entrega de 'Animales Fantásticos' muchas de esas preguntas serán respondidas y todo parece que el misterio de la familia Dumbledore dejará de ser un poderoso secreto.

