AFTER ALL THIS TIME

AFTER ALL THIS TIME Los actores de 'Harry Potter' recuerdan lo amable y aterrador que era Alan Rickman en el aniversario de su muerte Hace ya dos años que el legendario actor Alan Rickman nos dejó con 69 años tras una lucha contra el cáncer. El inolvidable Snape de 'Harry Potter' sigue siendo muy recordado por los fans y todos sus compañeros. Dale al play si quieres descubrir las extrañas anécdotas que te encogerán el corazón.