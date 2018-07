DESCUBRE QUIÉN TE REPRESENTA MEJOR

Seguro que hay algún personaje de 'Harry Potter' con el que siempre te has identificado. Y seguro que alguna vez has fantaseado con vivir con ellos dentro del universo mágico. Pero, ¿alguna vez has pensado en cómo sería una película de tu propia vida? Da rienda suelta a tu imaginación.