¿Por qué Daniel Radcliffe no quiere ver Harry Potter y el legado maldito'?

Aunque el Mundo Mágico de J.K. Rowlling siga vivo gracias a las nuevas películas de 'Animales Fantasticos' , la vida cinematográfica de Harry Potter acabó en 2011 con 'Las Reliquias de la Muerte Parte 2'. En un último intento por mantener viva la llama, la autora de la exitosa saga de libros escribió la obra de 'Harry Potter y el legado maldito'.

Todos los seguidores del joven mago corrieron a hacerse con un primer ejemplar del guion nada más salió, agotándose en las librerías de muchas ciudades, donde no se representaba la obra en las primeras semanas. Con la obra en sí, ocurrió algo similar. Todos los potterheads o la han visto o quieren verla. Todos menos uno. Daniel Radcliffe, el propio Harry Potter, reconoce que no ha visto la obra de teatro, y explica que tampoco tiene intención.

"Es muy probable que no vaya a verla", asegura el actor. "No es que crea que me fuera a llevar a una especie de crisis existencial, del tipo 'oh, así que ¿esto fue lo que pasó?'. Sino, más bien porque no sería una noche tranquila en el teatro. Me sentiría observado por toda la gente a mi alrededor, que estaría esperando a ver mi reacción", ha argumentado Radcliffe, que también dice, que sería "un poco raro" ver la obra de teatro rodeado de fans de Harry Potter.

Actualmente, 'Harry Potter y el Legado Maldito' solo se puede ver en los teatros de West End, Broadway y Melbourne. Cuando en el programa de Last Night with Seth Meyers, su presentador le preguntó al actor si se había planteado ir a verla disfrazado, el intérprete inglés respondió que "no" con una entrañable anécdota que involucraba al mismísimo Ron Weasley, su compañero de rodaje Rupert Grint.

"Hubo un año en el que Rupert Grint y yo decidimos ir al Festival de Música de Redding juntos, y por alguna razón, puede que porque eramos jóvenes, cool y populares, teníamos acceso a unas máscaras de gas de la Segunda Guerra Mundial. Así que nos las pusimos, y corrimos por todo el concierto con ellas. Empezó a hacer mucho calor demasiado rápido y se nos hacía muy difícil respirar, así que nos las quitamos. Al final todos pasaron de '¿Quienes son esos idiotas con máscara de gas?' a 'Oh, mira quienes son'. No fue agradable, y me juré que no volvería a disfrazarme", contó Daniel Radcliffe en el programa.

Puede que Harry Potter nunca conozca su futuro en el epílogo de la saga, a no ser que 'Harry Potter y el legado maldito' se adapte al cine, algo que Rowlling ha negado repetidas veces, pero que llena de ilusión a los potterheads de todo el mundo que no han podido verla en los teatros.