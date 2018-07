El secreto mejor guardado de Hogwarts: La teoría que cambiará para siempre tu opinión de Gryffindor

Lo sentimos, pero se ha descubierto el secreto mejor guardado de Hogwarts. ¿Siempre has creído que pertenecías a Gryffindor? Esta teoría igual hace que te explote la cabeza.

Seguro que siempre has tenido muy claro a qué casa perteneces, pero, ¿y si te dijéramos que al Sombrero Seleccionador se le puede convencer? Según una teoría fan, está comprobado que van a Gryffindor aquellos que se lo piden al Sombrero.

Solo hay que hacer un poco de memoria para darte cuenta de que muchos de los personajes de la saga tenían potencial para estar en otras casas, pero acabaron en Gryffindor.

Harry Potter con el Sombrero Seleccionador | seestrena.com

La teoría se sustenta en varios casos, como en el caso de Ron Weasley, que no cumple precisamente el alarde de valentía de Gryffindor, y su lealtad es más característica de Hufflepuff. La curiosidad y sabiduría de Hermione es perfecta para Ravenclaw. La ambición de Fred y George les haría candidatos para Slytherin, y el hecho de que el traidor de Peter Pettigrew también fuese un Gryffindor no decía mucho del Sombrero, a no ser que él mismo se lo hubiese sugerido para seguir a sus amigos.

¿Qué quiere decir todo esto? Que sería posible que, igual que en el caso de Harry, que apuntaba maneras para Slytherin pero pidió específicamente al Sombrero Seleccionador ser de Gryffindor, puede que el mágico objeto tenga en cuenta dicha sugerencia para todo aquel "valiente" como para pedirlo.