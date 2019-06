Matthew Lewis, Neville Longbottom en 'Harry Potter', no entiende tanta locura con su supuesto atractivo

Como lo lees, Matthew Lewis no cree para nada que él sea tan sexi como dicen sus fans, según ha revelado el propio actor en una entrevista con Digital Spy. "Es halagador, es precioso, pero honestamente no lo entiendo, nunca me he sentido así y no me siento así ". ¿Pecando de falsa modestia, Neville? ¿Ni siquiera le convencen las fotografías en las que sale en ropa interior?

Aunque no podemos entender por qué Matthew no se siente como el actor más sexy de todo el reparto de 'Harry Potter', el intérprete agradece a los fans su cariño teniendo en cuenta que podría suceder justo al contrario. "Internet puede ser un lugar horrible, así que no te quejes si la gente escribe cosas bonitas sobre ti", señala el actor de Neville, sabiendo que es imposible que él pueda tener algún troll.

Una humildad digna de admirar, teniendo en cuenta que la propia J.K. Rowling se pone nerviosa al ver ahora el físico del actor...