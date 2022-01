Emma Watson reacciona tras el error con una foto de Emma Roberts en la reunión de 'Harry Potter'

El pasado 1 de enero de 2022 se estrenaba 'Harry Potter, 20º Aniversario: Regreso a Hogwarts', el reencuentro de los principales actores de la saga cinematográfica con motivo del 20 aniversario de la primera de las películas, 'Harry Potter y la pieda filosofal'.

Así, de esta manera los fans de 'Harry Potter' han podido ver de nuevo a Emma Watson, Rupert Grint y Daniel Radcliffe juntos tras el final de la saga en el año 2011 con 'Harry Potter y las reliquias de la Muerte: parte 2'.

Rupert Grint, Emma Watson y Daniel Radcliffe en la reunión de 'Harry Potter' | HBO Max

Además, de los tres protagonistas que interpretaron a Hermione Granger, Ron Weasley y Harry Potter, también aparecen en el reencuentro muchos otros actores que fueron clave en la historia como es el caso de Tom Felton (Draco Malfoy), Robbie Coltrane (Hagrid), Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), Gary Oldman (Sirius Black), Bonnie Wright (Ginny Weasley), Evanna Lynch (Luna Lovegood), Matthew Lewis (Neville Longbottom), Oliver y James Phelps (George y Fred Weasley) o el genial Ralph Fiennes (Voldemort), entre otros.

Los actores de 'Harry Potter' en la reunión | Nick Wall/HBO Max

A lo largo de la hora y 38 minutos que dura la reunión muchos son los emotivos momentos que los fans han podido disfrutar pero ha sido un error lo más comentado en redes sociales. Y es que poco después de estrenarse el reencuentro muchos fueron los que se dieron de la equivocación en una foto de Emma Watson de pequeña.

Y es que, en la imagen aparece una niña con unas orejas de Minnie Mouse mientras come. Pero, esta pequeña no era realmente Emma Watson si no que se trata de la también actriz Emma Roberts.

Emma Roberts | Getty

Así, tras el revuelo que se formó en redes sociales Emma Watson ha querido ahora poner un toque de humor a este error publicando la foto en su cuenta personal de Instagram donde comenta: "Yo NO era tan mona", dice mientras menciona a Emma Roberts y pone de hashtag #emmasistersforever.

Un post al que también ha reaccionado la misma Emma Roberts quien compartía la publicación en sus stories de Instagram y escribía: "Jaja! No me puedo creer esto", a la vez que le manda besos a Watson con emoticonos.

