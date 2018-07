Daniel Radcliffe está seguro de que harán un remake de 'Harry Potter'

El universo 'Harry Potter' sigue expandiéndose cada año con la nueva saga spin-off de 'Animales Fantásticos' o con la obra de 'El legado maldito' que retoma la historia 19 años después.

Siendo así, es inevitable no pensar en la vuelta de sus queridos protagonistas Daniel Radcliffe, Rupert Grint o Emma Watson.

Ahora que Radcliffe se encuentra promocionando su nueva serie, 'Miracle workers', E! Online ha aprovechado para preguntarle por su futuro en el mundo mágico.

"Con la obra y las historias de 'Animales Fantásticos' el universo sigue expandiéndose, la gente sigue interesada en hablarme de ello, pero no está pasando nada en ese área, así que por el momento estoy disfrutando muchas otras cosas".

"Creo que fui tremendamente afortunado de hacer 'Harry Potter', y creo que eso me hizo tener la oportunidad que no muchos actores tienen de construir el tipo de carrera que quieres basándose meramente en tu gusto. No elegiré siempre bien, pero ahora siento que estoy haciendo las cosas solo por el hecho de que me encanten".

"Estoy seguro de que en algún momento harán un remake o reboot de esas películas, y ahí es cuando estaré flipándolo. Pero no creo que vaya a ser conmigo, eso no se está discutiendo".