J.K. Rowling iba a ser Lily Potter en 'La Piedra Filosofal' y otros actores que no tenías ni idea que rechazaron salir en 'Harry Potter'

¿QUÉ RAZONES TENÍAN PARA DECIR QUE NO?

¿Quién podría decir que no a aparecer en las películas más mágicas de todos los tiempos? Pues hay actores famosos de Hollywood para los que no entró sus planes actuar en las cintas de 'Harry Potter'. Por unas u otras razones, estos ocho intérpretes dijeron que no cuándo se les ofreció un puesto en la saga. ¿Por qué lo hicieron? Descúbrelo en esta galería.