Evanna Lynch ('Harry Potter') admite que tenía "expectativas exageradas" sobre su carrera

Evanna Lynch interpretó a Luna Lovegood en las cuatro últimas películas de la saga 'Harry Potter'. La actriz admitió que "no estaba preparada para la fama" cuando interpretó a su cándido personaje en la saga.

Además, Lynch admitió que tenía expectativas "exageradas" de su carrera y que después de su actuación en 'Harry Potter' estaba "establecida para toda la vida". Sin embargo, Evanna se dio cuenta de que ser actriz era una profesión difícil y que cuando era joven ella no pensaba que fuera tan complicado.

Evanna contó que en ocasiones se encuentra con fans en convenciones u obras de teatro y que a veces le preguntan "¿Por qué no haces películas de gran éxito?", a lo que ella suele responder: "¿Y por qué no?", a lo que añade que no tenía ganas de rodar este tipo de largometrajes.

Sobre la obsesión de los fans

Cuando tenía 14 años, Lynch era una gran fan de los libros y estaba fascinada con las estrellas principales: Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson. "Comencé a leer (los libros de la saga) cuando tenía ocho años y esa era mi identidad durante un tiempo, es bastante vergonzoso", admitió la actriz en el podcast Talking Tastebuds.

Lynch relató que cuando era pequeña hizo cosas como escribir correos de admiración a Daniel Radcliffe, a JK Rowling y también hacer cola para comprar sus libros. “Cuando conocí a Daniel, Rupert y Emma, sabía todo sobre ellos, los nombres de sus mascotas, los cumpleaños, sabía los nombres de sus padres. Tuve que fingir que no", admite Evanna Lynch. Ahora, al echar la vista atrás hacia su "obsesión", la actriz afirma que la cultura fan en ocasiones "no es saludable".

Para Evanna Lynch, los fans "no tienen ni idea de cuán feroz es la industria". En ocasiones "recibo mensajes de personas que me dicen "Creo que eres mi mejor amiga y todavía no lo sabes", cuenta la actriz. Cuando le llega un mensaje así, ella prefiere no contestar, ya que no cree que sea saludable. "Creo que la cultura de los fanáticos es un poco peligrosa y puedes perderte en ella", concluye.

