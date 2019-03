CONCURSO CERRADO: Consigue una entrada doble para el evento 'Harry Potter y la piedra filosofal en concierto' el 3 de enero en Madrid

PREMIO

- Tenemos 2 entradas dobles para el evento 'Harry Potter y la piedra filosofal en concierto'.

DETALLES DEL PREMIO

- Habrá 2 ganadores diferentes y cada uno recibirá una entrada doble su casa.

DINÁMICA DEL CONCURSO

- Síguenos en Twitter (@seestrena) y Facebook (Se Estrena) y envíanos la respuesta a la pregunta que te formulamos abajo a través de Twitter (condensa tu creatividad en 140 caracteres). Utiliza el hashtag #SeEstrenaConciertoPotter, de lo contrario no podremos encontrar tu participación. Si no cumples cualquiera de los requisitos no podremos nombrarte ganador.

- Contactaremos con los ganadores a través de Twitter el lunes 28, ¡permanece atento a los mensajes directos de tu cuenta!

PREGUNTA

¿Cuál es tu momento favorito de la saga en el que la música sea una parte muy importante y por qué?

DURACIÓN DEL CONCURSO

El concurso estará activo desde el 18 de noviembre de 2016 hasta el 28 de noviembre de 2016.

Consulta aquí las BASES LEGALES de todos los concursos de ATRESMEDIA.