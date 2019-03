Bardem con Goya, sin BAFTA y sin Penélope Cruz

Su aparición era una dde las más esperadas. No estaba claro si llegaría solo, si acudiría con Penélope (aunque este extremo era bastante improbable), si pisaría la alfombra roja o si, como el pasado año, se escabulliría de la prensa por la puerta de atrás del Teatro Real. Y sin embargo allí pareció, sonriente, como en sus mejores entrevistas en la televisión americana.

Esta noche Bardem podría haber sido doblemente galardonado por su interpretación en Biutiful, la cinta de González Iñárritu que también le reportó una nominación al BAFTA, los premios británicos que justamente se entregaban esta misma noche. En Reino Unido no hubo premio. Se lo llevó, como era de esperar Colin Firth por su papel en 'El discurso del rey', actor que además, previsiblemente, también le arrebatará el que sería su segundo Oscar.

Pero esta noche sí hubo premio para Bardem. el actor recibió el premio como un "abrazo de cariño y apoyo" por su profesión, al tiempo que ha asegurado que "no hay forma de hacerlo mal cuando el guion es bueno". Sentados en sus butacas se quedaron aplaudiendole otros gigantes de la interpretación como Antonio de la Torre, Luis Tosar. Ryan Reynolds.

"Gracias, gracias, gracias y gracias por este reconocimiento. Lo recibo como un abrazo de cariño y apoyo por mi profesión y eso es lo más importante para un actor, el apoyo. Quiero compartirlo con todos estos talentos que han hecho trabajos extraordinarios que se lo merecen más que yo. Felicitaros por vuestro talento y por tan buenos trabajos".

Bardem estuvo toda la gala sentado en primera fila, solo, sin Penélope o sin su madre Pilar Bardem, o hermano Carlos, acompañantes habituales en actos públicos. Ha dedicado el premio a todos sus amigos y compañeros en esta cinta, al director Alejandro González Iñárritu, así como a su mujer Penélope Cruz y a su recién nacido hijo, por despertarle "todos los días el corazón y la sonrisa".

En rueda de prensa, ha señalado que a pesar de tanto premio sólo aspira a "seguir trabajando", pues "no hay un actor que no tema quedarse sin trabajo". Ha reconocido que vive un buen momento, pero también ha indicado que él no se casa "con la victoria ni con la derrota", pues lo único que vale "es el trabajo".

Después de asegurar que él vive en España y que el Goya se quedará aquí, ha adelantado que ya está "leyendo" guiones para futuros proyectos, aunque "con tranquilidad".