Los 15 momentos clave de los Goya 2014: Del 'Chicotegoya' al 'femen' de Joaquín Reyes

1. La noche de los 'perdedores'

Esto puede sonar un poco raro al que vea que nos referimos a Javier Cámara y David Trueba justo en la noche en la que se han llevado unos cuantos Goyas (cuatro entre los dos), pero es que ambos llegaban a la gala como los 'eternos perdedores': Hasta 17 veces se había quedado sentados aplaudiendo mientras otros se llevaban el premio (seis Cámara, el resto Trueba)

.Otra de las grandes 'perdedoras' que se ha dejado ver sobre el escenario ha sido Ana Belén, con cinco candidaturas que al final acabaron en 'cara-de-no-me-lo-han-dado-a-mi'.

2. Manel Fuentes sale a la calle

Igual que lo hiciera Alexandra Jiménez en los primeros Premios Feroz, Manel Fuentes comenzó la gala de su debut con unos vídeos en los que salía a la calle a entrevistar a la gente. Esta vez no era para demostrar "que la gente no tiene ni idea de cine español", sino para hace ver al presentador ni le sonaban algunos nominados o para que Torrente dejase claro que "Pajares y Esteso sí que eran graciosos".

Poesía pura: Antes del monólogo inicial, Manel apeló a la rima fácil: "¿Y si hacemos la gala en verso? Es que los Goya tiene muy mala rima…"

3. Las "pullitas" de Manel Fuentes…

Manel Fuentes prometió que lo suyo iba a ser una declaración de amor al cine, pero que de las "pullitas" no se iba a librar nadie. Hemos reunido aquí las mejores chanzas del presentador, con mención especial para el anuncio de la Lotería de Pablo Berger: "Tu próxima película también va a ser de terror".

Lo mejor: El Goya de los recortes, versión 'low cost' que la Academia le ha encargado a los chinos para el año que viene. Fresquísimo (VER FOTO).

4. …al que todo el mundo va a poner a parir este lunes

Esto no lo decimos nosotros, sino sus predecesores al frente de la gala Andreu Buenafuente, Eva Hache, José Corbacho y Antonio San Juán, que iban apareciendo en vídeos pregrabados a lo largo de la ceremonia para ponerlo A PARIR ("mañana la va a caer una somanta de palos") y para decir que "se puede apuntar a terapia con ellos" para superarlo.

La nota internetera: Corbacho a Antonia San Juan: "Si hubiese existido en Twitter en tu gala lo hubieses petado".

5. 'El Presi', nervioso pero contundente

A la hora de leer el habitual discurso como presidente de la Academia, Enrique González Macho salió bastante tembloroso (incluso se perdió de página en plena lectura) pero fue firme y claro. “No vengo a quejarme aunque motivos no me falten".

Fue tajante al decir que "hacer cine en nuestro país es casi un acto heróico" y señaló a los principales enemigos: El IVA cultural y la piratería.

6. Dos momentos musicales: uno genial… y otro bochornoso

Cualquier cosa que implique a Alex O'Dogherty siempre es sinónimo de buen show y 'desorine' general. El actor y cantante se sentó al piano para hacer "más llevadero" que a) se entregasen los Goyas a los cortos b) que los premios los presentasen dos desconocidos (dos parados elegidos por Adecco).

Entre sus divertidos ripios estuvieron "La plasta que suelta un gafaspasta" y además acabó pidiendo a la platea que cantase a coro "me gustan los cortos, me gustan los cortos, por si acaso yo me comporto". Y así.

Y luego está el número musical en el que Dafne Fernández, Carolina Bang o Fernando Tejero se peleaban a ver quién de ellos era capaz de desafinar más. MUY MAL.

7. Chicote a 'Caníbal': "Que tipo de persona se mete eso en la boca"

Manel Fuentes continúo en la gala con la tradición de que el presentador "se meta" dentro de las películas. Ni hubiéramos mentado este detalle en esta lista si no fuese por el GRAN Alberto Chicote, que intepretó su particular 'Pesadilla en la casa de 'Caníbal'".

El cocinero desató la hilaridad de los presentes valorando la carne del antropófago: "se ve que el producto es fresco" dijo en el vídeo. "No tiene pinta de ser un tío que sirva cualquier cosa", para luego soltarle a Antonio De la Torre un rapapolvos antológico: "Esto que tú haces es de salvajes. Qué tipo de persona se mete esto en la boca".

8. Aprender a ligar gracias al cine español

Uno de los momentos en los que el guión de Manel estuvo más fino fue cuando explicó ante qué tipo de 'posible ligue' estás según la película de española te encuentres.

a) En una de Amenábar: al final descubres que está muerta…o el que está muerto eres tú

b) En una de Almodóvar: al final descubres que en realidad es una mujer

c) En una de Isabel Coixet: al final puede que tengas una noche de sexo, pero todo muy serio. Y ella te hará sufrir. Y todo mal.

9. 'Las Brujas de Zugarramurdi' arrasa en los premios técnicos

Se puede ser la "gran triunfadora" de la noche, si no te has llevado ninguno de los premios "gordos" (que me disculpe Terele)? 'Las Brujas de Zugarramurdi' fue la película más premiada de la noche con 8 galardornes, y aunque Alex de la Iglesia ni siquiera estaba nominado en mejor película y dirección (se ahí que muchos le achacaran su ausencia a una 'espantá' y no a que se encuentra trabajando) este porrón de premios demuestra que lo suyo es BUEN cine y que siempre se rodea de los mejores.

10. Un collejón a Gallardón…

"Yo no quiero que nadie decida por mi", dijo al terminar su discurso Natalia de Molina, que con 21 años ganó el Goya a la mejor actriz revelación. ¿Una indirecta para Gallardón y a su reforma de la Ley del Aborto? Tiene pinta de que sí.

11. … y demás pullas políticas

Y luego está la 'cota política' en general. Ojo que este año no hemos tenido ningún ‘candelapeñismo’, pero ganadores y ‘entregadores’ han tenido entusiastas palabras de cariño, sobre todo, para el ausente ministro Wert. Aquí las tres más directas:

Bardem: "Nuesto cine está por encima de nuestro ministro de 'anticultura'"

Mariano Barroso: "Si el ministro de Defensa no fuese al desfile de las Fuerzas Armadas, su jefe lo despediría al día siguiente"

David Trueba: "España es el país más rico del mundo: llevan 400 años robando y todavía no se ha acabado".

12. Los Goyas a las no películas de los Chanantes y un 'Femen' final

Muchos estaban deseosos de poder decir esta frase: Los Chanantes LO HAN VUELTO A HACER. Igual que en la pasada edición, es aparecer ellos y sumar la gala un +10000.

Esta vez optaron por entregar sus propios Goya a las mejores películas 'que no se han hecho': '23F: Transformers', la película (con Carlos Areces emulando este vídeo), 'Recortes', protagonizado por zombies que se caen a cachos, 'Saber y Ganar, la película', o una descacharrante 'Merienda Cena, el musical'.

Lo mejor: el salto a lo 'Femen' de Joaquín Reyes con pecho lobo descubierto pidiendo que suban el IVA. De Tendring Topic mundial.

13. Los lágrimas de Terele Pávez

Quería ganar, sí, pero estaba tan nerviosa que antes de la gala ya había comentado que ella "preferiría estar en su casa". Por eso no es de extrañar que cuando dijeron su nombre (Goya a la mejor actriz de reparto) subiese al escenario en shock, temblando y con lágrimas en los ojos. "Ahí Alex, se que estás en argentina, así que por favor Carolina (Bang, su pareja), dile en qué estados estoy".



14. ¡Viva Venezuela!

Nos declaramos fans absolutos de la euforia incontenible de Miguel Ferrari, director de la ganadora al Goya a la mejor película Iberoamericana para 'Azul y no tan Rosa'. No era para menos porque había conseguido el primer 'cabezón' para su país. Después de dar las gracias hasta al apuntador, de llamar 'Paco' al Goya, y de comparar nuestros premios con la final de un mundial de fútbol, acabó gritando ¡Viva Venezuela!.

15. Una chorrada y una queja

La chorrada curiosa de la gala es que Blanca Suarez entregó un premio (dos) con MAM, cuando a su novio se le conoce como MAS.

La queja: ¿Por qué nadie le dio un papel con mucho más peso humorístico a Resines? No sé, UN RAP. Algo.