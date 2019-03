'La Gran Familia Española' lidera las nominaciones a los Goya con 11 candidaturas

'La gran familia española', la última película de Daniel Sánchez Arévalo, lidera las nominaciones de los Premios Goya con 11 candidaturas. Le siguen en número de nominaciones 'Las brujas de Zugarramurdi' con 10 candidaturas y 'Caníbal' con ocho nominaciones.

Los actores Quim Gutiérrez y Clara Lago fueron los encargados de acudir a la Academia para hacer pública la lista de nominados a los Premios Goya, cuyos ganadores se desvelarán en la ceremonia de entrega que tendrá lugar el próximo 9 de febrero y que presentará Manel Fuentes.

Por el Goya a la mejor película lucharán '15 años y un día' de Gracia Querejeta, 'Caníbal' de Manuel Martín Cuenca, 'La gran familia española' de Sánchez Arévalo, 'Vivir es fácil con los ojos cerrados' de David Trueba y 'La herida' de Fernando Franco. Estos cineastas, a excepción de Franco, son los que lucharán por el Goya al mejor director.

A pesar de ser la segunda cinta más nominada, con un total de 10 candidaturas, la película de Álex de la Iglesia 'Las brujas de Zugarramurdi' se ha quedado fuera de las dos categorías principales, mejor película y mejor director, y solo ha conseguido una candidatura en los apartados interpretativos. Por contra, es la gran favorita en las categorías "técnicas".

Más duro ha sido el varapalo para 'Los amantes pasajeros', lo último de Pedro Almodóvar que tan solo ha logrado una nominación en la categoría de mejor diseño de vestuario.

ACTORES Y ACTRICES NOMINADOS

En el apartado interpretativo, los nominados al premio al mejor actor protagonista son: Tito Valverde (15 años y un día), Antonio de la Torre (Caníbal), Eduard Fernández (Todas las mujeres), Javier Cámara (Vivir es fácil con los ojos cerrados). Por el premio a la mejor actriz protagonista lucharán Inma Cuesta (3 bodas de más), Marián Alvarez (La herida), Aura Garrido (Stockholm), Nora Navas (Todos queremos lo mejor para ella).

Al Goya al mejor actor de reparto están nominados Carlos Bardem (Alacrán enamorado), Juan Diego Botto (Ismael) y Antonio de la Torre y Roberto Álamo (ambos por La gran familia española). Por el premio a la mejor actriz de reparto lucharán Susi Sánchez (10.000 noches en ninguna parte), Maribel Verdú (15 años y un día), Terele Pávez (Las brujas de Zugarramurdi) y Natalie Poza (Todas las mujeres).

Por el premio al mejor actor revelación lucharán Berto Romero (3 bodas de más), Javier Pereira (Stockholm), Hovik Keuchkerian (Alacrán enamorado) y Patrick Criado (La gran familia española). Del lado femenino, las nominadas como mejor actriz revelación son Belén López (15 años y un día), Olimpia Melinte (Caníbal), María Morales (Todas las mujeres) y Natalia de Molina (Vivir es fácil con los ojos cerrados).

Los candidatos al premio al mejor director debutante son Fernando Franco (La herida), Neus Ballus (La plaga), Jorge Dorado (Mindscape), Rodrigo Sorogoyen (Stockholm).

MÁS CANDIDATURAS

Por el Goya al mejor guión original lucharán Pablo Alén y Breixo Corral (3 bodas de más), Daniel Sánchez Arévalo (La gran familia española), Fernando Franco y Enric Rufas (La herida) y David Trueba (Vivir es fácil con los ojos cerrados).

Los nominados al premio al mejor guión adaptado son Santiago A. Zannou y Carlos Bardem (Alacrán enamorado), Manuel Martín Cuenca y Alejandro Hernández (Caníbal), Mariano Barroso y de nuevo Alejandro Hernández (Todas las mujeres) y Jorge Lara y Francisco Roncal por Zipi y Zape y el club de la canica.

El premio a la mejor fotografía será para uno de estos candidatos: Kiko de la Rica por Las brujas de Zugarramurdi, Juan Carlos Gómez por 15 Años y un día, Pau Esteve Birba por Caníbal o Juan Pinzás, Cristina Trenas y Tote Trenas por New York Shadows.

Los nominados a la mejor música original son Joan Valent por Las brujas de Zugarramurdi, Emilio Aragón por A Night in Old Mexico, Óscar Navarro por La Mula y Pat Metheny por Vivir es Fácil con los Ojos Cerrados.

Los temas candidatos al Goya a al mejor canción original son 'Rap 15 años y un día' de Arón Piper, Pablo Salinas y Cecilia Fernandez Blanco de la película en 15 años y un día; 'Aquí sigo' de Emilio Aragón y Julieta Venegas para la película A Night in Old Mexico; 'De cerca del mar' de Fernando Arduán para Alegrías de Cádiz; y 'Do You Really Want To Be In Love?' de Josh Rouse para La gran familia española.

Por el Goya a la mejor película iberoamericana lucharán la venezolana Azul y no tan rosa de Miguel Ferrari, la argentina El médico alemán (Wakolda) de Lucía Puenzo, la chilena Gloria de Sebastián Lelio y la mexicana La jaula de oro de Diego Quemada-Diez.

Las candidatas a la mejor película europea son la austriaca Amor de Michael Haneke, la danesa La caza de Thomas Vinterberg, la italiana La gran belleza de Paolo Sorrentino y la francesa La vida de Adèle de Abdellatif Kechiche.

Las nominadas como mejor película de animación son Justin y la espada del valor de Manuel Sicilia, El extraordinario viaje de Lucius Dumb de Maite Ruiz de Austri, Futbolín de Juan José Campanella y Hiroku: Defensores de Gaia de Saúl Barreto Ramos y Manuel González.

Con la pata quebrada de Diego Galán, Mon Petit de Marcel Barrena, Guadalquivir de Joaquín Gutiérrez Acha y Las Maestras de la República de Pilar Pérez Solano, optan al premio al mejor documental.