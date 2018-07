“Si lo llego a saber, me quedo en Sevilla”

"Y el Goya a la mejor canción original es para 'Los niños salvajes', de Pablo Cervantes", anunciaba Adriana mientras la música empezaba a sonar y los sonrientes y flamantes (presuntos) premiados se encaminaban a recoger su cabezón."Un segundo, tenemos que lamentar un error. Nos han dado dos sobres. Es un error gordo lo sentimos muchísimo", decía un apurado Carlos Santos. No, no era una broma.

Durante unos segundos, Pablo Cervantes Gutiérrez, Pablo José Fernández Brenes y Víctor M. Peinado, fueron los ganadores de la estatuilla. Las disculpas les pillaban ya en las escaleras, bajando a recoger el galardón, que al final fue para el tema 'No te puedo encontrar', compuesto por Pablo Berger y Juan Gómez Chicuelo para la película 'Blancanieves'. Sonaba otra canción y los abochornados presentadores daban el premio a un apurado Berger.

La alegría se convirtió en decepción y enfado, y ambos representantes de 'Los niños salvajes', película que se fue de vacío, decidieron abandonar la gala. "Hoy por hoy no puedo evitar tener una sensación amarga de lo que es la nominación” explica a los micrófonos de Antena 3 Noticias un día después. "He llegado a pensar que si yo llego a saber todo esto de antemano, yo me quedo en Sevilla, lo veo desde la tele y me evito todo lo que ha venido después".