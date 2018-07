Macarena García: “Me enteré de la nominación mientras rodaba una escena de ‘Luna’”

Macarena García estaba en el penúltimo día de rodaje de la nueva temporada de 'Luna' cuando se enteró de la noticia. "Mi representante me dijo que me dejase el móvil en el bolsillo por si acaso", dice la actriz. "Así que estaba en mitad de una escena cuando me empezaron a llegar todas las felicitaciones".

Esto es lo que nos ha contado la protagonista de 'Blancanieves' sobre cómo se enteró de que era una de las nominadas para los próximos Goya, de los que ya tenemos la lista completa de nominados. Con la de los Oscar todavía caliente, hemos analizado todas las candidaturas en un videoencuentro Especial Premios 2013.

Para comentar las posiblidades de los nominados, los grandes olvidados y las curiosidades de la temporada alta de galardones, en la mesa estaba también Gonzalo del Prado, periodista especializado en cine de los informativos de Antena 3. Que además, se mojó en la principal categoría de los premios patrios.

"Los Goya estarán repartidos, pero el de mejor película se lo va a llevar 'Blancanieves'". Ya puedes volver a ver el videoencuentro al completo.