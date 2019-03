Candela Peña: "Os pido trabajo, tengo un niño que alimentar"

Candela Peña ha conseguido el Goya a la mejor actriz secundaria por su interpretación en 'Una pistola en cada mano', dirigida por Cesc Gay y su primer trabajo en tres años, por lo que ha afirmado desde el escenario: "os pido trabajo, tengo un niño que alimentar".

"Hace tres años que no trabajaba. En estos tres años he visto morir a mi padre en un hospital público donde no había mantas para taparlo y le teníamos que llevar el agua", ha dicho. "En estos tres años ha nacido un hijo de mis entrañas y no sé qué educación pública la espera. En estos tres años ha visto gente sin trabajo que se mata por no tener casas. Esta alegría no me la amarga nadie y os pido trabajo. Tengo un niño que alimentar", ha dicho tras agradecer el premio en catalán, inglés y español.

La actriz catalana se ha impuesto a María León, nominada por 'Carmina o revienta'; Ángela Molina, por 'Blancanieves' y a Chus Lampreave, por 'El artista y la modelo' y ha pronunciado su discurso.

Este es el tercer Goya para Candela, que lo logró en 2004, como secundaria, por 'Te doy mis ojos', y en 2006, como protagonista, por 'Princesas'.