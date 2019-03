María León: "Tengo el Goya en el salón para darle los buenos días"

"Muchos nervios y mucha alegría" fue lo que sintió María León al recoger el Goya a Mejor Actriz Revelación por su papel de Pepita en 'La voz dormida'. "Aún teniéndolo en casa, mi cabeza todavía no lo ha asumido", nos confiesa la actriz, que al día siguiente volvió al trabajo para seguir rodando nuevos capítulos de la serie 'Con el culo al aire', en la que interpreta a Sandra, la doctora.

Cuando Marisa Paredes dijo su nombre no se lo creía. Incluso según dice "se me nubló la vista, no veía las escaleras". Lo que si recuerda fue en lo primero que pensó, "ir a dar un abrazo a mi hermano (el también actor, Paco León) para que me diera fuerzas".

"Estaba más orgulloso él que yo", confiesa María, que recuerda a la perfección las primeras palabras que le dijo su hermano, "enhorabuena Mery".

En su categoría competía con Blanca Suárez por 'La piel que habito', Michelle Jenner por 'Mientras duermes' y Alba García por 'Verbo'. Sobre por qué se lo dieron a ella, "me gustaría pensar que he hecho un buen trabajo", aunque según dice María "las cuatro lo teníamos igual de merecido".

Su Goya ya está en casa y ha decidido ponerlo en el salón, ¿la razón? "para darle los buenos días, a mi me gusta hablar con las plantas y ahora con mi Goya".

Sabe que el Goya a Actriz Revelación tiene mala fama... pero ella no le da importancia y lo que quiere es "seguir trabajando".