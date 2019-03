José Coronado: "Dejé el Goya en la mesilla para ver al despertar que no lo había soñado"

Su primer Goya le ha costado 25 años de trabajo, por eso José Coronado asegura que se lo toma como un "reconocimiento" general. "Quiero pensar que este premio no es solo por este trabajo aunque me lo hayan dado por eso, me gusta pensar que es por toda una profesión", asegura.

El actor nos muestra cómo deja su premio sobre el mueble del salón, aunque la primera noche del busto en casa de Coronado la ha pasado en otro lugar: la mesilla. "Dejé el Goya en la mesilla para ver al despertar que no lo había soñado", confiesa.

El premio a Coronado es uno de los seis que han convertido a 'No habrá paz para los malvados' en triunfadores al peso de los Goya. Elena Anaya, por sup arte, puso cara a los cuatro goyas de 'La piel que habito'. Al que se unió la alegria por el de Jan Cornet como actor revelacion y el Alberto Iglesias para la mejor banda sonora.

Por orden de número de Goyas, a pesar de que todos son en categorías técnicas, a 'No habrá paz para los malvados' y 'La piel que habito' les sigue el western de Mateo Gil 'Blackthorn, sin destino'. La película, de gran calidad y que pasó sin pena ni gloria por la taquilla española, ha ganado los premios a mejor vestuario, mejor dirección de producción, mejor dirección artística y mejor dirección de fotografía.