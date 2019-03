Los Goya ponen a prueba el glamour del cine español

Este domingo se celebra la gran fiesta del cine español, una cita con la elegancia y el glamour que representa la ocasión perfecta para que los actores y actrices interpreten su registro más sofisticado.

Opten o no a un Premio Goya, saben que su estilismo también pasa por la crítica y se les pone nota. Por eso recurren a la ayuda de los que más saben de moda. Como nos cuenta Irene Pérez, directora de comunicación de 'Show me that', "los vestidos que lucirán algunas de las nominadas son modelos únicos que no se repiten en ninguna otra alfombra roja".

Una vez elegido el vestido, se buscan los complementos: bolsos y joyas que combinen perfectamente para sorprender ante los flashes de los fotógrafos.

Tampoco pueden faltar unos zapatos perfectos, sin ellos el vestido no luce igual, tal como apunta Susana Díaz, responsable de marketing y comunicación de Mascaró, "un vestido puede ser espectacular, pero lo puedes estropear si no se llevan los zapatos adecuados". Para estos eventos, las actrices caminarán sobre tacones muy altos, algunos alcanzan los dieciséis centímetros.



Perfectas para la ocasión, todas serán candidatas a llevarse el premio a la mejor vestida.