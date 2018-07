Los Goya y el eterno divorcio con la taquilla

El próximo 19 de febrero se celebra la Gala de los Goya 2012 y como en cada edición se producen grandes ausencias. Las más sonadas de este año han coincidido con las que más salas de cine han llenado, lo que ha terminado con numerosas quejas de actores, directores y sobre todo de los más críticos: del público español.

Las más taquilleras

A la Academia de Cine Español no le ha importado que 'Torrente 4' recaudara casi 20 millones de euros y fuera el estreno español con mayor número de salas habitadas para ver la película. Santiago Segura se ha tenido que conformar con que cerca de tres millones de espectadores vieran su trabajo ya que el film no ha sido nominado ni siquiera por los efectos especiales o por los técnicos. El protagonista, director, productor y guionista de la cuarta película de la saga, no pudo callarse y se quejó en Twitter: "La próxima vez tiró cuatro petardos de una tienda de frutos secos, los de la academia no apreciarán la diferencia", declaraba Segura.

Siguiendo sus pasos, Fernando Tejero también utilizó la red social para mostrar su disconformidad con la decisión de no nominar a 'Cinco metros cuadrados': ''Ni una nominación, una injusticia más de las votaciones de la academia... Lo digo como lo siento''. La película que protagoniza el actor era una de las favoritas en las quinielas. Ganadora en el Festival de Málaga en las categorías de Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Actor Secundario y Mejor Guión se quedó también en el camino de la alfombra roja.

De la segunda entrega de 'Fuga de Cerebros' tampoco se acordó nadie. Con más de cinco millones de euros recaudados y un tercer puesto en el ranking de las películas más taquilleras del cine español en 2011, la Academia no le dio opción a obtener el Goya en ninguna de las categorías.

De refilón a los Goya

Junto a 'Torrente', 'Fuga de Cerebros' y 'Cinco metros cuadrados', se encuentran otras películas que aunque sí han salido nominadas, no lo han sido de la manera que se esperaba. 'Medianoche en París' de Woody Allen se ha tenido que conformar con una nominación al guión a pesar de ser la segunda película española más vista en 2011. Recaudó cerca de ocho millones de euros y sin embargo solo ha tenido un mínimo reconocimiento.

'Mientras duermes', con alrededor de tres millones de euros y llegando a ser número uno en taquilla, solo ha conseguido que Luis Tosar opte al galardón como Mejor Actor.

'Primos', con más de tres millones y medio de venta de entradas, también aparece en las listas con únicamente dos nominaciones: la de Adrián Lastra y la de Raúl Arévalo.

Menos recaudación, más reconocimiento

Aunque las anteriores tienen muy buenos datos en taquilla, parece ser que esto no es lo importante para la Academia. La cinta 'Blackthorn, Sin destino' opta a 11 premios, cuando solo la vieron 63.219 espectadores frente a los tres millones de 'Torrente 4' que no ha tenido oportunidad de participar en la Gala.

'Eva' también ha sorprendido ya que, sobrepasando mínimamente los 300.000 euros en taquilla, ha conseguido 12 nominaciones.

Con estos datos, lo que está claro es que las nominaciones a los Goya parecen estar reñidas con las películas españolas que llenan las salas de cine.