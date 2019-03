George Clooney recibe el premio Cecil B. Demille a su carrera: "Je suis Charlie"

George Clooney recibió el premio Premio Cecil B. DeMille en la 72ªdedición de los Globos de Oro en reconocimiento a toda su carrera. En su discurso, el actor recordó a las víctimas del ataque terrorista contra el semanario francés Charlie Hebdo y destacó la multitudinaria manifestación celebrada este domingo en las calles París.

"Hoy es un día extraordinario. Millones de personas se han manifestado no sólo en París sino en todo el mundo, entre ellos cristianos, judíos y musulmanes, líderes de países de todo el mundo. No marcharon para protestar, sino para apoyar la idea de que no debemos huir con miedo. Je suis Charlie (Yo soy Charlie)", afirmó el actor que subió a recoger el premio con una chapa en su traje recordando a las víctimas.

Clooney recibió el galardón a toda su carrera de manos de la actriz Julianna Margulies, con quien coincidió en la serie Urgencias, y de también actor Don Cheadle, en una gala enla que 'Boyhood' fue la gran ganadora.

Además de mostrar su repulsa a los ataques terroristas en Francia, durante su discurso, Clooney también se refirió a otro asunto de actualidad, el hackeo a Sony que dejó al descubierto algunos entresijos de Hollywood.

"Siempre es divertido venir aquí y ponerse al día con viejos amigos y, ahora que hemos visto que todo el mundo ha sido hackeado, es también una buena oportunidad para que nos encontremos cara a cara y le pedimos disculpas por todas las cosas sarcásticas que nos hemos dicho los unos a los otros", afirmó entre risas.

DEDICATORIA A SU ESPOSA AMAL

Además el actor, de 53 años de edad, se burló de sí mismo al recalcar que ha perdido más Globos de Oro de los que ha ganado. "Si estás en esta sala, has recibido el anillo delatón por hacer lo que siempre habías soñado y ser aplaudido por ello, lo que no esperder", afirmó.

Clooney ha querido además rendir tributo a Lauren Bacall y Robin Williams, recientemente fallecido, al tiempo que ha mandado un mensaje a su esposa, Amal Clooney, con la que contrajo matrimonio hace varios meses. "Amal, cualquiera que sea el embrujo que nos unió, no podía estar más orgulloso de ser tu marido", dijo emocionado.