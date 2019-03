VÍDEO: Jonah Hill y Margot Robbie se quedan sin teleprompter en los Globos de Oro

La gala de los Globos de Oro 2014 nos ha dejado momentos bastante cómicos. El clásico de los clásicos de los fallos en las galas, el problema con el teleprompter, les ha tocado protagonizarlo a los actores de 'El Lobo de Wall Street' Jonah Hill y Margot Robbie.

Ambos salieron al escenario decididos a presentar un premio cuando, de pronto, se hizo el silencio.

Los aplausos cesaron y ninguno de los dos comenzó a hablar, provocando las risas entre los asistentes.Jonah Hill tomó la iniciativa y, con poco disimulo, confesó "no voy a mentirles, nos han puesto cosas distintas en el teleprompter. Esto era para Aaron Eckhart". A lo que Margot Robbie añadió "nunca he hecho esto antes así que no me gustaría improvisar".

Al momento, aparece un asistente que les entrega un papel con su texto y a los dos actores, tras el mal trago, no les queda otra que reírse con el público.