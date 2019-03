'La Gran Estafa Americana' se impone a '12 años de esclavitud' en unos Globos de Oro muy repartidos

La tragicomedia criminal 'La Gran Estafa Americana' marcó el ritmo en la 71 edición de los Globos de Oro con tres premios, mientras que su principal rival, el drama sobre la esclavitud '12 años de esclavitud', también con siete candidaturas, se coló en la fiesta a última hora como mejor película dramática.

Una gala en la que hubo más de una sorpresa y los pronósticos no se cumplieron del todo y en la que por fin Leonardo DiCaprio se llevó el Globo de Oro. Además el español Daniel Brühl se fue de vacio, la película 'Dallas Buyers Club' hizo pleno y los veteranos fueron desbancados por los actores más jóvenes.

'American Hustle' se lleva tres premios

'La Gran Estafa Americana' ('American Hustle'), dirigida por David O. Russell, se llevó los galardones a la mejor comedia o musical, Mejor Actriz Comedia (Amy Adams) y Mejor Actriz de Reparto (Jennifer Lawrence). Se trata de la segunda victoria para Lawrence tras "El lado bueno de las cosas", también bajo la dirección de Russell, mientras que Adams se estrena tras cinco nominaciones.

"Russell es el hombre más brillante que existe", afirmó Lawrence, quien desveló que se interesó por el trabajo del cineasta tras disfrutar con 'Flirteando con el Desastre', una de sus primeras obras como realizador. "David escribe papeles magníficos para mujeres", sostuvo Adams, eufórica tras haber sido candidata años atrás con "'The Master', 'The Fighter', 'La duda' y 'Encantada'.

El filme de Russell dejó espacio finalmente para el protagonismo de '12 años de esclavitud', justo cuando parecía que ésta se convertiría en la gran derrotada de la gala."Quiero dar las gracias a Brad Pitt", dijo emocionado el director de la cinta, Steve McQueen, en alusión al actor y productor de la cinta. "Sin él, esta película jamás se hubiera hecho", añadió.

"Leonardo DiCaprio se lleva el Globo de Oro a Mejor Actor Comedia

'12 años de esclavitud' se basa en la vida de una figura real, Solomon Northup (Chiwetel Ejiofor), un hombre afroamericano libre que es secuestrado y forzado a vivir como esclavo, mientras sufre la crueldad de un feroz terrateniente (Michael Fassbender). Ambos nominados que se fueron a casa sin estatuilla.

Dos nominaciones y dos premios se llevó el drama de 'Dallas Buyers Club', de Jean-Marc Vallée, para su pareja de actores Matthew McConaughey y Jared Leto como Mejor Actor de Drama y Mejor Actor de Reparto, respectivamente. Era la primera vez que McConaughey estaba nominado a los premios.

Por su parte, Jared dejó en su sitio a Michael Fassbender nominado por '12 años de esclavitud', el español Daniel Brühl y Bradley Cooper que dejaba a 'La Gran Estafa Americana' sin una de las estatuillas a las que optaba.

Alfonso Cuarón, Mejor Director por 'Gravitty'

La cinta de ciencia ficción 'Gravity' dejó su sello con el trofeo al mejor director para el mexicano Alfonso Cuarón, que salió airoso en su primera nominación. "Esto es para todos los que la hicieron posible", indicó Cuarón, "aunque creo que por mi marcado acento al final hicieron lo que quisieron y no lo que yo pedía".

Aparcadas las risas, también tuvo tiempo para agradecer el trabajo de su pareja protagonista, Sandra Bullock y George Clooney. "Sandra es la colaboradora más genial, y George el tipo más generoso", apuntó el director, natural de México DF.

Uno de los grandes nombres de la ceremonia fue el de Leonardo DiCaprio, con su segunda victoria tras nueve nominaciones, en este caso como mejor actor de comedia o musical por "The Wolf of Wall Street", de Martin Scorsese. "Nunca me hubiera imaginado ganar en esta categoría", confesó el intérprete, sorprendido por el campo donde fue ubicada su película.

Asimismo, Cate Blanchett cumplió los pronósticos y se llevó a casa el trofeo a la mejor actriz de drama por 'Blue Jasmine', de Woody Allen. "Es imposible hacer un buen trabajo sin tener a buena gente alrededor. Y es increíble cómo Woody logra hacer trabajos excelentes de forma tan habitual", comentó Blanchett.

'Dallas Buyers Club', la gran sorpresa

Precisamente Allen fue homenajeado con el premio Cecil B. DeMille en reconocimiento a su carrera, una estatuilla que recogió su musa Diane Keaton, quien no dudó en cantarle y venerar su capacidad para crear personajes que han pasado a la Historia."Woody es una anomalía. Ha hecho 74 películas en 48 años. Todas las ha escrito él. Me rompe el corazón darme cuenta de que le conozco desde hace tanto tiempo, pero también me llena de afecto y amor", manifestó.

Otros premios destacados fueron el de mejor guión para Spike Jonze por 'Her'; mejor película extranjera para la italiana 'La Gran Belleza'; mejor película de animación para "'Frozen'; mejor banda sonora para Alex Ebert por 'Cuando todo está perdido' y mejor canción para U2 por "Ordinary Love", de la cinta 'Mandela: Del Mito al Hombre'.