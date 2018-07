MEJOR PELÍCULA - DRAMA

'Argo' de Ben Aflleck

'Django Desencadenado' de Quentin Tarantino

'La vida de Pi' de Ang Lee

'Lincoln' de Steven Spielberg

'La noche más oscura' de Kathryn Bigelow

MEJOR PELÍCULA - COMEDIA / MUSICAL

'Los Miserables' de Tom Harper



'El exótico Hotel Marigold'

'Moonrise Kingdom' de Wes Anderson

'El lado bueno de las cosas' de David O. Russell

'La Pesca del Salmón en Yemen' de Lasse Hallström

MEJOR DIRECTOR

Ben Affleck por 'Argo'

Kathryn Bigelow por 'La noche más oscura'

Ang Lee por 'La Vida de Pi'

Steven Spielberg por 'Lincoln'

Quentin Tarantino por 'Django Desencadenado'

MEJOR ACTOR - DRAMA

Daniel Day-Lewis por 'Lincoln'



John Hawkes por 'Las sesiones'

Richard Gere por 'El Fraude'

Joaquin Phoenix por 'The master'

Denzel Washington por 'Flight'



MEJOR ACTOR - COMEDIA / MUSICAL

Hugh Jackman por 'Los Miserables'



Jack Black 'Bernie'

Bradley Cooper 'Silver Linings Playbook'

Bill Murray 'Hyde Park on Hudson'

Ewan McGregor por 'La pesca del salmón en Yemen'

MEJOR ACTRIZ - DRAMA

Jessica Chastain por 'La noche más oscura'

Marion Cotillard por 'De óxido y hueso'

Helen Mirren por 'Hitchcock'

Naomi Watts 'Lo Imposible'

Rachel Weisz por 'The Deep Blue Sea'

MEJOR ACTRIZ - COMEDIA / MUSICAL

Jennifer Lawrence por 'El lado bueno de las cosas'



Emily Blunt

Judi Dench 'El exótico Hotel Marigold'

Maggie Smith 'El Cuarteto'

Meryl Streep 'Si de verdad me quieres...'

MEJOR ACTOR SECUNDARIO

Christoph Waltz por 'Django Desencadenado'



Alan Arkin 'Argo'

Leonardo DiCaprio 'Django Desencadenado'

Philip Seymour Hoffman 'The master'

Tommy Lee Jones 'Lincoln'





MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA

Anne Hathaway 'Los Miserables'



Amy Adams 'The master'

Sally Field 'Lincoln'

Helen Hunt 'Las sesiones'

Nicole Kidman 'The Paperboy'

MEJOR GUIÓN

Quentin Tarantino por 'Django Desencadenado'



Chris Terrio por 'Argo'

Tony Kushner, John Logan, Paul Webb 'Lincoln'

David O. Russell 'Silver Linings Playbook'

Mark Boal por 'La noche más oscura'

MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA



'Amour' (Austria)



'A royal affair' (Dinamarca)

'Intocable' (Francia)

'Kunt-iki' (Noruega)

'De óxido y hueso' (Francia)

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

'Brave'

'Frankenweenie'

'El origen de los Guardianes'

'Rompe Ralph'

'Hotel Transylvania'

MEJOR BANDA SONORA

Mychael Danna 'La vida de Pi'



Dario Marianelli 'Anna Karenina'

Alexandre Desplat 'Argo'

John Williams 'Lincoln'

'Cloud Atlas'

MEJOR CANCIÓN

Adele por 'Skyfall'



"For You" ('Acto de Valor')

"Not Running Anymore" ('Stand Up Guys')

"Safe and Sound" ('Los Juegos del Hambre')

"Suddenly" ('Los Miserables')