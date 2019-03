'The Artist', favorita para unos Globos de Oro con Almodóvar nominado

'The Artist', la propuesta muda y en blanco y negro del cineasta Michel Hazanavicius, parte como favorita en los premios Globos de Oro con seis candidaturas, en una edición en la que Pedro Almodóvar optará al premio al mejor filme extranjero. El filme francés aspira a hacerse con los galardones a la mejor comedia o musical, al mejor actor (Jean Dujardin) y a la mejor actriz (Bérénice Bejo). También al mejor director, al mejor guión (ambos para Hazanavicius) y a la mejor banda sonora original (Ludovic Bource).

Empatadas en la segunda plaza con cinco nominaciones aparecen las películas 'Los descendientes' y 'Criadas y señoras'. Ambas propuestas se medirán en la categoría de mejor drama junto con 'La invención de Hugo', 'Los idus de March', 'Moneyball: Rompiendo las reglas' y 'War Horse'.Con cuatro candidaturas aparecen los títulos 'Los idus de marzo', 'Medianoche en París' y 'Moneyball: Rompiendo las reglas'.

En el área de la dirección -que agrupo tanto películas de drama como comedias o musicales- los nominados son Martin Scorsese por 'La invención de Hugo', -su debut en el 3D-; Woody Allen por 'Medianohe en París'; Alexander Payne por 'Los descendientes', Michel Hazanavicius por 'The Artist' y George Clooney por 'Los idus de marzo'.

Clooney se presenta además como uno de los protagonistas de los premios, con tres candidaturas. Además de su nominación como mejor actor por 'Los descendientes', categoría en la que competirá con Leonardo DiCaprio ('J. Edgar'), Michael Fassbender ('Shame'), Ryan Gosling ('Los idus de marzo') y Brad Pitt ('Moneyball: Rompiendo las reglas'), obtuvo otras dos por la dirección y el guión de 'Los idus de marzo'.

En el campo femenino de drama, habrá un gran duelo entre Glenn Close ('Albert Nobbs'), Viola Davis ('Criadas y señoras'), Rooney Mara ('Millennium: Los hombres que no amaban a las mujeres'), Meryl Streep ('La dama de hierro') y Tilda Swinton ('We Need to Talk About Kevin'). Dentro del terreno de la comedia y musical 'The Artist' se medirá a '50/50', 'Bridesmaids', 'Medianohe en París' y 'Mi semana con Marilyn'.

Dos españolas en los Globos de Oro

En la categoría de mejor película de habla no inglesa está Pedro Almodóvar, en su séptima nominación a los Globos de Oro, por 'La piel que habito'. Sus rivales serán 'The Flowers of War' (China), de Zhang Yimou, 'In The Land of Blood and Honey' (EEUU) -el debut como directora de Angelina Jolie, rodada en Bosnia-, 'El chico de la bicicleta' (Bélgica), de los hermanos Dardenne, y 'Nadir y Simin, una separación' (Irán), de Asghar Farhadi.

La estatuilla dorada al mejor guión saldrá de la terna entre Woody Allen ('Medianohe en París'), George Clooney, Grant Heslov y Beau Willimon ('Los idus de marzo'), Alexander Payne, Nat Faxon y Jim Rash ('Los descendientes'), Steven Zaillian y Aaron Sorkin ('Moneyball: Rompiendo las reglas') y Hazanivicius ('The Artist').

El anuncio tuvo lugar en el hotel Beverly Hilton, de Los Ángeles (California), en un evento presentado por Sofía Vergara, Woody Harrelson y Gerard Butler.

La 69 edición de los Globos de Oro -considerados la antesala de los Óscar- se celebrará el 15 de enero en el hotel Beverly Hilton y contará con el humorista británico Ricky Gervais como maestro de ceremonias por tercer año seguido. Morgan Freeman recibirá el premio honorífico Cecil B. DeMille por su trayectoria profesional.