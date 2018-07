Meryl Streep, George Clooney o Steven Spielberg consiguen el Globo de Oro

Martin Scorsese, mejor director por ‘La invención de Hugo’

El cineasta estadounidense Martin Scorsese fue agraciado con el Globo de Oro al mejor director por ‘La invención de Hugo’, su primer largometraje rodado en tres dimensiones. Sus rivales en este campo eran Woody Allen (‘Midnight in Paris’), Alexander Payne (‘The Descendants’), Michel Hazanavicius (‘The Artist’) y George Clooney (‘The Ides of March’).

"Gracias a mi esposa Helen y a mi hija Francesca, que tiene 12 años", comentó el mítico realizador, quien explicó que ella fue la causante de que se animara a dirigir esta cinta infantil, que en realidad es toda una declaración de amor al cine.

‘The Artist’, mejor película de comedia o musical

La película muda de Michel Hazanavicius, ‘The Artist’, consiguió alzarse con el Globo de Oro a la mejor comedia o musical. Pero no fue el único, también se llevó la estatuilla al mejor actor en ese campo (Jean Dujardin) y a la mejor banda sonora original (Ludovic Bource).

‘The Descendants’, mejor película drama

‘The Descendants’ de Alexander Payne, culminó la 69 edición de los Globos de Oro con el premio a la mejor película de drama. La cinta consiguió además la estatuilla a mejor actor de drama (George Clooney).

Sus rivales eran 'The Help', 'La invención de Hugo", de Martin Scorsese; 'The Ides of March', de George Clooney; 'Moneyball', de Bennett Miller, y 'War Horse' de Steven Spielberg.

'Las aventuras de Tintín', mejor película animada dirigida por Steven Spielberg

El realizador estadounidense Steven Spielberg se llevó un Globo de Oro por la cinta animada 'Las aventuras de Tintín: el secreto del Unicornio', la primera de una trilogía producida por otro grande del cine, Peter Jackson.

Meryl Streep, mejor actriz de drama por ‘The Iron Lady’ (La dama de hierro)

Era un secreto a voces. La estadounidense consiguió el Globo de Oro a la mejor actriz de drama por su labor en ‘La dama de hierro’. Sus rivales eran Glenn Close (‘Albert Nobbs’), Viola Davis (‘The Help’), Rooney Mara (‘The Girl With the Dragon Tattoo’) y Tilda Swinton (‘We Need to Talk About Kevin’).

Meryl Streep, mejor actriz de drama

Streep suma su octavo Globo de Oro tras las logradas con ‘Julie & Julia’, ‘El diario viste de Prada’, ‘Angels in America’, ‘Adaptation’, ‘Sophie's Choice’, ‘The French Lieutenant's Woman’ y ‘Kramer vs. Kramer’.

George Clooney, mejor actor de drama por 'The Descendants'

Aunque no consiguió llevarse el Globo de Oro como mejor director por su último trabajo 'Los Idus de March', consiguió alzarse con la estatuilla como mejor actor de drama por su papel en 'The Descendants'.

Octavia Spencer, mejor actriz de reparto por 'The Help'

La actriz estadounidense Octavia Spencer ha ganado el Globo de Oro como Mejor Actriz de reparto por la película 'The Help'.

Christopher Plummer, mejor actor de reparto por 'Beginners' (Principiantes)

El actor canadiense Christopher Plummer posa con su premio a Mejor Actor de Reparto por su labor en 'Beginners', durante la 69 edición de los Globos de Oro, en el Hotel Beverly Hilton en Beverly Hills.

Christopher Plummer, mejor actor de reparto

Michelle Williams, mejor actriz de comedia o musical por su papel en 'My Week With Marilyn'

Fue el primer Globo de Oro para por su trabajo en ‘My Week With Marilyn’, como mejor actriz de comedia o musical. La intérprete, dos veces nominada al Óscar, se hace así con su primer Globo de Oro en una categoría donde competía con Jodie Foster (‘Carnage’), Charlize Theron (‘Young Adult’), Kristen Wiig (‘Bridesmaids’) y Kate Winslet (‘Carnage’).

"Me considero madre primero y actriz después, así que quiero dar las gracias a mi hija, cuya valentía es el ejemplo que llevo a mi trabajo y a mi vida cada día; gracias por darme tu fuerza y por aguantarme hablando y moviéndome como Marilyn Monroe durante seis meses", dijo Williams emocionada sobre el escenario.

Jean Dujardin, mejor actor de comedia por ‘The Artist’

El francés cumplió los pronósticos y se llevó el Globo de Oro al mejor actor de comedia por su papel en ‘The Artist’. "Siempre quise dedicarme al cine, pero desde el comienzo me dijeron que no lo conseguiría porque tengo una cara muy expresiva y demasiado grande... pero seguí mi instinto y peleé por lo que quería", manifestó Dujardin sobre el escenario. Es el primer Globo de Oro para el intérprete y no lo tenía fácil ya que competía con Brendan Gleeson (‘The Guard’), Joseph Gordon-Levitt (‘50/50’), Owen Wilson (‘Midnight in Paris’) y Ryan Gosling (‘Crazy, Stupid, Love’).

‘A Separation’, de Asghar Farhadi, mejor película de habla no inglesa

La iraní ‘A separation’ se hizo con el Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa, categoría en la que competía con la española ‘La piel que habito’, de Pedro Almodóvar.

El resto de aspirantes eran ‘The Flowers of War’ (China), ‘In The Land of Blood and Honey’ (EE.UU.) y ‘The Kid With a Bike’ (Bélgica).

Morgan Freeman, reconocimiento a su carrera

Uno de los momentos más grandes de la noche se vivió con la entrega a Morgan Freeman del premio Cecil B. DeMille en reconocimiento a su ditalada y notable carrera.

Madonna, mejor canción por 'Masterpiece

La reina del pop ha sido galardonada con el Globo de Oro a la mejor canción 'Masterpiece' del film 'W.E', su segundo largometraje. La ambición rubia sigue cosechando éxitos y le ha arrebatado la preciada estatuilla a Elton John. Su film llegará a los cines a finales de este año.