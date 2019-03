Los hispanos Antonio Banderas, Salma Hayek y Sofía Vergara se convierten en el blanco de Ricky Gervais

Antonio Banderas recitando versos de Calderón de la Barca, Sofía Vergara chillando en castellano sus agradecimientos, Madonna pidiendo guerra a Ricky Gervais o George Clooney haciendo alusión a los atributos de Michael Fassbender. Estos fueron algunos de los momentos más pintorescos de la pasada gala de los Globos de Oro en la que Ricky Gervais estuvo más comedido de lo esperado.

Ricky Gervais arremete contra Antonio Banderas y Salma Hayek

"Estoy impaciente por presentar a nuestros siguientes invitados: Salma Hayek y Antonio Banderas. Y voy a explicar por qué estoy emocionado. Admiro su trabajo desde hace muchos años y acabo de hablar con ellos por primera vez. Estoy encantado. Son especimenes sensacionales y tienen un talento extraordinario. Y probablemente son muy interesantes. El problema es que entiendo".

Con este chascarrillo sobre el deficiente nivel de inglés del actor español y la actriz mexicana daba paso Ricky Gervais a los encargados de presentar el Globo de Oro a la mejor serie de comedia. Una afrenta ante la que Antonio Banderas se vino arriba y comenzó a recitar a velocidad de vértigo un pasaje de La hija del aire, de Calderón de la Barca.

"Dejadme contestar a Ricky", dijo el actor malagueño en inglés para luego arrancarse con el pecho henchido de orgullo patrio con unos versos del pesonaje de Menón en la obra de Calderón "En esta apacible quinta, adonde el mayo gentil los países que el abril dejó bosquejados, pinta, aunque es esfera sucinta para el sol de tu hermosura...", declamó Banderas hasta que Salma le cortó con un contundente "¡Ricky yo tampoco te entiendo!".

Pero el momento orgullo latino se prolongó en el tiempo, ya que al recoger el premio a la mejor serie de comedia Sofía Vergara - protagonista de 'Modern Family'- puede que también espoleada por la broma de Gervais, irrumpió como un torbellino en el escenario chillando sus agradecimientos en español. "¡Gracias Antonio! ¡Gracias Salma! Al ser esto un premio internacional lo vamos a recibir en dos idiomas", exclamó Vergara prácticamente hiperventilando en un alarde de protagonismo.

Madonna pide guerra a Ricky Gervais

Las bromas de Gervais, mucho más comedido y gris que en la gala del pasado año, también encontraron réplica en Madonna. Al presentar a la cantante -que se alzó con el Globo de Oro a la mejor canción por el tema Masterpiece de su película W.E.- el británico aludió a las múltiples facetas de la artista, y entre ellas destacó la virginidad que proclama en su ya mítica canción 'Like a Virgin'.

"Si todavía soy solo una virgen, Ricky, entonces por qué no vienes aquí y haces algo al respecto. No he besado a una chica desde hace algunos años... no en televisión", respondió Madonna aludiendo al beso que se dio con Britney Spears en una gala de la MTV, mientras Gervais aparecía corriendo tras el escenario.

No fue el único chascarrillo de índole sexual de la gala. Seth Rogen, protagonista de cintas como 'Supersalidos' o '¿Hacemos una porno?', siguió coherentemente su carrera cinematográfica y confesó ante el respetable que salir a presentar un premio acompañado de Kate Beckinsale le alegró más de la cuenta. "Hola, soy Seth Rogen y en estos momentos estoy tratando de disimular una erección enorme", reveló con cara de circunstancias ante las risas del público.

George Clooney, Michael Fassbender y el Golf sin manos

Las alusiones a los atributos masculinos de los presentes no se quedaron en la confesión de Rogen. Al recoger el premio al mejor actor protagonista en la categoría de drama por 'Los descendientes', George Clooney dedicó buena parte de su discurso de agradecimiento a la dotada entrepierna de uno de los nominados: Michael Fassbender que encarna a un adicto al sexo en Shame, cinta en la que aparece desnudo.

"En serio, Michael, honestamente... ¡podrías jugar al golf con las manos a la espalda!", espetó Clooney mientras hacía ridículo balanceo. No era el primer chascarrillo visual de "Mr. Nesspreso", que ya entró en el escenario con un bastón simulando la cojera de su amiguete Brad Pitt para presentar el video de la cinta que éste protagoniza: Moneyball.