Globos de Oro 2012: Diez personas que deberían tener miedo a Ricky Gervais

1. Robert Downey Jr: Por aquí no entendemos como este año el protagonista de 'Sherlock Holmes' o 'Iron Man' ha aceptado presentar un premio. En la pasada edición, el cómico británico no se cortó al recordar su paso por la cárcel y clínicas de rehabilitación. Como estamos seguros de que este año no repite gracieta, los tiros irán por el reciente anuncio de su fichaje para interpretar a Gepetto en el 'Pinocho' de Tim Burton...

2. Ashton Kutcher: Si en los últimos Globos la torta se la llevó Bruce Willis, según Ricky, "el papá de Ashton Kuthcher", en esta edición el que debería estar temblando el propio Ashton. Ricky lo tiene a huevo. Ponerle los cuernos a su mujer el día de su aniversario y encima hacerse fotos... Que además haya sido elegido sustituto del polémico Charlie Sheen en la serie 'Dos Hombres y Medio' también puede reportarle alguna pulla.

3. Angelina Jolie: El año pasado 'The Tourist' se llevó una buena somanta de palos (acusaciones de soborno a la organización mediante). En esta edición, su ópera prima 'In The Land of Blood and Honey', nominada a mejor película extranjera, ha sido acusada de plagio por un periodista. Aquí habrá tomate...

4. Jennifer Aniston: Este año una revista la ha nombrado la mujer más sexy de la historia, cosa que a la actriz pareció no hacerle mucha gracia. Eso, sumado a que seguro que la sientan a ella y a su nuevo novio junto a la mesa de los 'Bradgelinos', Aniston puede pasar muy mala noche.

5. Robert Pattinson y/o Kristen Stewart: Ricky Gervais se debe estar frotando las manos con las perlas que podría soltar a costa de los ataques epilépticos que ha causado la escena del parto de 'Amanecer Parte 1'... Además, que sus protagonistas hayan esperado cuatro películas para acostarse también incita a la mofa.

6. Ryan Gosling: Algún comentario graciosillo tendrá que hacer el presentador de la gala sobre su tan comentada 'tableta' (se llegó a hablar de algún tipo de manipulación para marcar abdominales) en la película 'Crazy Stupid Love', por la que está nominado a mejor actor de comedia.

7. Nicole Kidman: La organización de los premios ha confirmado que la actriz australiana entregará un premio la noche de la gala... y Ricky Gervais no tardó en colgar en su cuenta de Twitter una foto cachondeándose de las operaciones de estética de las celebrities. La pobre Nicole Kidman no se libra de que se burle de su total inexpresión facial post-quirófano.

8. Pierre Dujardin y 'The Artist': Algo tiene que estar tramando Ricky para que la película (muda y en blanco y negro) que está siendo alabada a lo largo y ancho del planeta, no se vaya de rositas...

9. Freida Pinto: En la vapuleada por la crítica 'Immortals' interpreta a una joven oráculo que debe mantener su virginidad para no perder sus poderes visionarios. Y claro, al final los pierde. Ricky Gervais no se acordaría de ella si no fuera porque entrega un premio...

10. Woody Allen y Roman Polanski: Sus películas tienen varias nominaciones y, sin embargo, ninguno de los dos aparecerá por la gala. El primero tiene alergia a las ceremonias y al segundo, si aparece le meten en la cárcel... ¿Dirá algo Gervais?

Seguramente nos dejemos a muchos blancos fáciles del temible presentador de los Globos de Oro, pero las mofas de Ricky Gervais son inescrutables... ¿Alguna idea?