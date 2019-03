Angelina Jolie quiere ser chica Almodóvar

La intérprete y pareja de Brad Pitt interrumpió una entrevista que estaba dando a la entrada del Teatro Egipcio de Hollywood para acercarse hasta el realizador manchego, que acababa de llegar, y pedirle un papel ante la atenta mirada de los periodistas.

"¿Cuándo me darás un trabajo?, ¿algún día?", le preguntó Jolie al director .

"No te preocupes, eres joven", contestó él, sorprendido por la situación.

"¿Pero prometes que algún día?", continuó Jolie vehemente.

"Sí, absolutamente. Esto es un compromiso delante de las cámaras", afirmó Almodóvar que le recordó a la actriz que se habían conocido en Los Ángeles cuando ella acababa de protagonizar "Girl, Interrupted" (1999) y el español había estrenado "Todo sobre mi madre" (1999).

Almodóvar obtuvo con "La piel que habito" su séptima candidatura a los Globos de Oro como mejor película de habla no inglesa, una categoría nueva para Jolie, quien consiguió que su debut como directora con su cinta bosnia "In the Land of Blood and Honey" fuera nominada por los miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, entidad que concede esos premios.

Si bien el español y la estadounidense acapararon la atención del público y los periodistas, es el filme iraní "A Separation", de Asghar Farhadi, la que parte como favorita a alzarse con el galardón en la gala de los Globos de Oro 2012.