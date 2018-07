Scarlett Johanson y su ojo protagonizan los carteles de 'Under the Skin'

EL TERCER LARGO DE Jonathan Glazer

Scarlett Johansson protagoniza los primeros carteles de 'Under The Skin', la adaptación de la novela de ciencia-ficción escrita por Michel Faber. La actriz se convierte en un extraterrestre que llega a la Tierra y se transforma en una chica muy sexy. Aunque nos tiene acostumbrados a verla vestida con mallas y haciendo de rubia explosiva, en estos carteles nos muestra su lado más 'alienígena'. La película se presentó en Venecia y tiene preparado su desembarco en varios países, entre los que tristemente no está el nuestro. Habrá que esperar.