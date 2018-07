Nuevas imágenes de Christian Bale como Moisés en 'Exodus', lo nuevo de Ridley Scott

La página oficial de Entertainment Weekly nos trae esta nueva batería de imágenes y también declaciones en exclusiva con el director y el reparto de la película. Un elenco de lujo que encabeza Christian Bale metido en la piel de Moisés. "Es uno de los personajes más fascinantes que jamás he interpretado", asegura el actor.

En cuanto a la inevitable comparación de su personaje con el Moisés de 'Los diez mandamientos' que protagonizó Charlton Heston, el actor explica que "Charlton Heston hace de Charlton Heston mejor que nadie", y subraya que "el relato bíblico de Moisés es extraordinario, y había mucho espacio para nosotros para ir hacia todos los lugares que Los diez mandamientos nunca soñó con ir".

Moisés es una figura capital en el Antiguo Testamento, un profeta que lideró la lucha contra el faraón Ramsés para liberar 600.000 esclavos israelíes a los que luego condujo por el desierto para escapar de Egipto. En su camino, según las escrituras, se abrió el Mar Rojo y dio a conocer al pueblo de Israel los Diez Mandamientos.

Pero el viaje bíblico fue aún más épico de lo que el propio Ridley Socott recordaba. "Lo que yo creía que sabía acerca de Moisés no era así realmente. O yo no prestaba atención en la escuela dominical o todo se me había olvidado", confiesa el director que define el viaje relatado en La Biblia como "una de las más grandes aventuras y experiencias espirituales que jamás contadas".

Para la que es ya su vigésimo segunda película Scott reunió un elenco plagado de estrellas y caras conocidas que incluye, además de a Bale, a Joel Edgerton, Sigourney Weaver, Ben Kingsley, John Turturro, y Aaron Paul. "Cuando eres Ridley Scott, descuelgas un teléfono y la gente se apunta enseguida", dice Edgerton, que interpreta a Ramsés.

"El cine para él debe ser como respirar. Tiene toda la pasión de un joven cineasta. No está hastiado", afirma Bale al habla de Ridley Scott a las órdenes de quien grabó buena parte de la película en territorio español. Y es que 'Exodus' se rodó en Almería, a lo largo del Mar Mediterráneo, y en Fuerteventura (las Islas Canarias). "Tiene unas playas impresionantes", recuerda el actor.