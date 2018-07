Primeras imágenes de 'Camp X-Ray': Kristen Stewart, mujer soldado de Guantánamo

Kristen Stewart, una actriz que hemos visto en papeles más dóciles como 'Blancanieves' o la 'Saga Crepúesculo' está actualmente volcada en otros proyectos. En concreto, ya están disponibles nuevas imágenes del rodaje de 'Camp X-Ray', película ambientada en la Base Naval de la Bahía de Guantánamo.

El film narra la relación entre un recluso y una guardia militar -a la que da vida Stewart-. La joven soldado, que se escapó de su ciudad natal para alistarse en el ejército estadounidense y servir a su país en una misión en Irak, por cuestiones que se escapan a su voluntad termina como guardia en la famosa prisión. Allí, tras conocer el odio con el que son tratados los presos musulmanes, establece una relación muy especial con uno de ellos, que cumple una pena de ocho años.

Escrita y dirigida por el debutante Peter Sattler, 'Camp X-Ray' cuenta también con Julia Duffy, Payman Maadi, Lane Garrison, J.J. Soria y John Carroll Lynch, entre otros. Aunque por el momento se desconoce la fecha concreta de su estreno, se espera que llegue a los cines durante el próximo mes de octubre.

Inmersa en nuevos proyectos, la actriz de 'Crepúsculo' espera desligarse lo antes posible de su papel como actriz de películas para adolescentes. En los últimos ha estrenado en Cannes 'Clouds of Sils Maria', con Olivier Assayas, y ha rodado 'American Ultra', con Jesse Eisenberg. Además, junto con 'Camp X-Ray', prepara un drama llamado 'Still Alice', que aún no ha comenzado su rodaje.