Jessica Alba, Eva Green y Bruce Willis en las nuevas imágenes de 'Sin City 2'

Diez años después, las luces de la ciudad del pecado vuelven a encenderse. Casi una década ha pasado desde que Robert Rodríguez y Frank Miller llevaran 'Sin City' a la gran pantalla. En este puñado de nuevas imágenes podemos ver a buena parte del elenco de la película.

Rodríguez y Miller se vuelven a rodear de un reparto de lujo para la secuela, que sigue conservando la estética propia de los cómics de Miller. Jessica Alba, Rosario Dawson o Mikey Rourke son algunos de los que regresan, pero también encontramos nuevos fichajes como Eva Green, Josh Brolin o Joseph Gordon-Levitt.

En el largometraje, que mezclará historias de la novela gráfica con material completamente nuevo, Dwight le hará frente a la misteriosa Ava Lord, la mujer que lo traicionó y la única de la que ha estado enamorado. Al igual que la vez anterior, la historia se dividirá en tres partes.

La primera se titula The Fat Loss y tiene como personaje principal a la bailarina exótica Nancy Callahan (Jessica Alba). Después veremos The Long Bad Night, con Joseph Gordon-Levitt en el papel de Johnny, un jugador de cartas algo ambicioso que gana un partida con la persona equivocada.

Los segmentos culminarán con A Dame to kill For, protagonizada por el enfrentamiento entre Dwight McCarthy (Josh Brolin sustituye a Clive Owen) y Ava Lord (Eva Green). La cinta se estrenará en Estados Unidos el próximo 22 de agosto y todavía no se conocen fechas para su llegada a España y Latinoamérica.