De Zac Efron a Robert Redford, estrellas para todos los gustos en Venecia

Aunque luego los Leones no entienden de glamour y pueden premiar cintas de escaso reclamo comercial, como sucedió el año pasado con la rusa 'Fausto', es inevitable medir la calidad de un festival por su capacidad de convocatoria en cuestión de celebridades y en la 69 edición de la Mostra han decidido abrirse a todos los paladares.

El desembarco de ídolos 'teen'

Lo más llamativo va a ser la afluencia de ídolos juveniles avalados por su trayectoria al servicio de Disney. Los chicos de 'High School Musical', Zac Efron y Vannesa Hudgens, llegarán en góndola al Lido veneciano con dos películas en competición de temática alejada del público adolescente.

El primero, que ya se entrenó en Cannes en mayo con 'The Paper Boy', lleva a Venecia 'At Any Price', y la segunda 'Spring Breakers', donde también aparece otra de la saga, Selena Gómez, aunque el protagonista es James Franco.

Estrellonas de Hollywood

En el otro extremo de la órbita hollywoodiense, aunque fuera de concurso, se espera con ansia la llegada de un mito, Robert Redford, que acude, aunque cueste creerlo, por primera vez a la Mostra para estrenar su nueva película como director 'The Company You Keep', en la que también actúa junto a otra leyenda, Julie Christie.

'The Master' , con Joaquin Phoenix, favorita para el León de Oro

Hay expectación por reencontrarse con el auténtico Joaquin Phoenix gracias a 'The Master', de Paul Thomas Anderson, favorita al León de Oro sobre el papel y que "lavará" la imagen del actor tras jugar al engaño con 'I'm Still Here', el falso documental sobre sus supuestos excesos.

Lo nuevo de Terrence Malick

Pero además de estas estrellas que lucen en cualquier firmamento, los festivales tienen un "ránking" de iconos distintos al de las salas comerciales y así, Terrence Malick, causa furor entre los intelectuales.

El director de 'La delgada línea roja' estrena película en Venecia y puede repetir las colas de Cannes con 'El árbol de la vida', llenas de empujones e histerismos al más puro estilo concierto pop, con 'To the Wonder', aunque parece improbable que rompa su tradición de no aparecer ante los medios.

En cambio, el reparto tiene a cuatro actores de campanillas: Ben Affleck, Rachel Weisz, Rachel McAdams (también en la película con la que de Brian de Palma acude a la Mostra, 'Passion') y Javier Bardem, aunque no han confirmado su asistencia todos, podrían ofrecer una de las alfombras más jugosas para los fotógrafos.

Desde Europa llegaron

Aunque sorprende que esté presente en una película danesa, otra de las estrellas más esperadas será el irlandés Pierce Brosnan, que lejana ya su imagen de James Bond, se pone a las órdenes de Susanne Bier en 'Den Skaldede Frisor'.

Y es que Europa también tiene glamour, pues no en vano la palabra viene del francés. De allí viene una auténtica diva del cine europeo, Isabelle Huppert, que volverá a ser el azote de los periodistas (es la entrevistada más temida, por sus pocas concesiones al protocolo) gracias a su participación en "Bella Addormentata", donde se pone a las órdenes de Marco Bellochio.

No estará, en principio, un habitual de La Mostra como George Clooney, que normalmente se acerca bajo cualquier excusa dada la cercanía de su casa en el lago Como, aunque las fiestas lujosas de marcas como Louis Vuitton bien merecen una visita de estrellas que luego no se dejan ver por la alfombra roja.

Los Leones se entregarán el 8 de septiembre

Una apertura deslucida

En cualquier caso, la inauguración este año ha quedado algo coja en términos estelares. Tras la presencia de Ryan Gosling, el citado Clooney o Natalie Portman en los últimos años, la fuerte apuesta temática de este año por el trauma emocional del 11-S en 'The Reluctant Fundamentalist', de la india Mira Nair, llevará solo a Kate Hudson.

Eso sí, el jurado, encabezado por Michael Mann, esconde también ases constantes para salpimentar a diario la alfombra roja: Laetitia Casta, Marina Abramovic y Samanta Morton serán encargadas, entre otros, de hacer el reparto de Leones el 8 de septiembre.