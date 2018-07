Tommy Lee Jones, de Broadway al séptimo cielo

La 60 edición del Festival de San Sebastián otorgará este año un Premio Donostia, que reconoce el mérito a toda una carrera artística, al actor Tommy Lee Jones, ganador de un Oscar y uno de los más aclamados y respetados actores de Hollywood. El acto se celebrará el 28 de septiembre en el Auditorio del Kursaal.

Además de recibir el galardón, el actor acudirá a San Sebastián para presentar 'Si de verdad quieres...', su último trabajo en el que comparte cartel con otra grande de Hollywood Meryl Streep y ganadora del Premio Donosia en 2008. La cinta dirigida por David Frankle, será presentada en la sección "Perlas" de Zabaltegui.

De esta manera el actor vuelve a la comedia. Después de más de treinta años de matrimonio, una pareja (Streep y Jones) se somete a una intensa sesión de asesoramiento durante un fin de semana. En apenas unos días tendrán que decidir si continúan adelante con su matrimonio o si se divorcian.

Tommy Lee Jones, una dilatada carrera como actor

Su último trabajo fue como director en 'The Sunset Limited', una producción para el prestigioso canal de televisión HBO, y en la que contço con Samuel L. Jackson.

Además, Jones tiene pendiente para este diciembre el estreno de 'Lincoln' de Steven Spielberg y acaba de terminar el rodaje de 'The Emperor', para meterse en 'Malavita', un nuevo proyecto en el que rodará junto a Michelle Pfeiffer y Robert de Niro.

Pero su carrera ha sido larga e intensa. Debutó en el cine con la película 'Love Story', el comienzo de una brillante carrera que se extiende a lo largo de cuatro décadas.

El estadounidense tiene a sus espaldas una larga lista de películas como 'Ojos', 'Quiero ser libre', que le valió su primera nominación para el Globo de Oro, 'Lunes tormentoso', 'Ala caza del Lobo Rojo' o 'El fugitivo', película que le valió el Oscar al mejor actor secundario por su encarnación del intransigente Marshall Sam Gerard.

También recibió poreste trabajo un Globo de Oro al mejor actor secundario. Tres años antes, había obtenido su primera nominación al Oscar por dar vida a Clay Shaw en el film 'JFK: caso abierto'.

Otros de sus éxitos han sido 'El cliente', 'Batman Forever' o la saga 'Men in Black' en la que comparte cartel con Will Smith. 'U.S. Marshalls', 'Doble traición', 'Reglas decompromiso', 'Space Cowboys', 'Capitán América: El primer vengador', han sido otros de los trabajos más conocidos del actor.