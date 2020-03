Toma nota: Estas son las películas que más lo van a petar en el Festival de Cannes 2017

En Variety han hecho un repaso de las cintas más prometedoras de la edición y por qué, así que aquí te las dejamos para satisfacer tu curiosidad cinéfila.

'Red Sea Diving Resort'

Del director Gideon Raff ('Homeland'), la película cuenta en el reparto con Chris Evans, Greg Kinnear, Haley Bennett y Ben Kingsley.

¿Por qué interesa?

El Capitán América interpretando a un espía israelí que debe rescatar a miles de refugiados atrapados en Sudán.

Chris Evans deja atrás su lado justiciero | seestrena

'Ophelia'

Dirigida por Claire McCarthy ('Skin'), el cast es inmejorable: Naomi Watts, Daisy Ridley, Clive Owen y Tom Felton.

¿Por qué interesa?

Es 'Hamlet' contada desde la trágica perspectiva de una trágica heroína, Ophelia.

Naomi Watts será 'Ophelia' | seestrena.com

'Hotel Artemis'

Dirigida por Drew Pearce ('Iron Man 3', 'Misión Imposible'), este esperado thriller viene con pesos pesados de la actuación como Jodie Foster y Jeff Goldblum, además de otras caras conocidas como Jenny Slate, Dave Bautista y Sterling K. Brown.

¿Por qué interesa?

Jodie Foster interpreta a una enfermera en un hospital de criminales peligrosos.

'Book club'

Bill Holderman ('Un paseo por el bosque') dirige esta peculiar cinta con nada menos que Diane Keaton, Jane Fonda y Candice Bergen.

¿Por qué interesa?

Por si el cast fuera poco, estas mujeres son amigas a las que les cambia la vida por 'Cincuenta sombras de Grey'.

Golden Girls of Grey | seestrena.com

'All the Old Knives'

Dirigida por James Marsh ('La teoría del todo') con la pareja de Chris Pine y Michelle Williams.

¿Por qué interesa?

Una pareja de guapos haciendo de espías y ex-amantes... ¿La nueva Sr. y Sra. Smith?

'Bubbles'

El actor y director Taika Waititi ('Thor: Ragnarok') dirige junto a Mark Gustafson.

¿Por qué interesa?

Un biopic en stop-motion del famoso chimpancé de Michael Jackson, ¿hay que decir más?

Bubbles, la mascota de Michael Jackson | seestrena.com

'H-Block'

Del director Jim Sheridan ('Detrás de las paredes') llega esta cinta basada en una historia real con Pierce Brosnan, Jamie Dornan y Cillian Murphy.

¿Por qué interesa?

38 miembros del Ejército Republicano Irlandés escapan de una prisión de máxima seguridad.

'Freakshift'

Ben Wheatley ('El rascacielos') dirige a Alicia Vikander y Armie Hammer en este thriller.

¿Por qué interesa?

Marginados contra monstruos en un thriller con dos protagonistas emergentes.

Armie Hammer y Alicia Vikander | seestrena.com

'Fonzo'

El director Josh Trank intentará redimirse tras el fiasco de 'Cuatro Fantásticos' con Tom Hardy.

¿Por qué interesa?

Hardy interpretará a Al Capone en sus peores años.

El actor Tom Hardy en una premiere | Gtres

'Spinning Man'

Dirigida por Simon Kaijser, contará en su reparto con Pierce Brosnan, Guy Pearce y Minnie Driver.

¿Por qué interesa?

Brosnan vuelve a sus años de detective en el caso de una joven desaparecida.